Lewandowski sufre fractura cerca del ojo frente al Villarreal

Robert Lewandowski sufrió una fractura en el rostro durante el partido de este sábado frente al Villarreal, tras el traumatismo registrado en el partido de LaLiga EA Sports, donde el Barcelona ganó 4-1.

A través de redes sociales, el club azulgrana confirmó que el delantero sufrió una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo.

"El jugador del primer equipo Robert Lewandowski recibió un traumatismo en el partido de ayer ante el Villarreal. Las pruebas realizadas hoy diagnosticaron una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo. El jugador será baja para el partido del martes ante el Atlético de Madrid."

Por este pronostico, Lewandowski será baja para el duelo agendado para el próximo martes, donde el Barça intentará remontar un 4-0 para sellar el pase a la final de la competición del KO frente al Atlético de Madrid.

El resto de los jugadores realizaron este domingo una sesión de recuperación y compensación en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde los suplentes se han ejercitado en el campo 2 de dicho recinto.

El primer equipo azulgrana volverá a ejercitarse este lunes en la ciudad deportiva de Sant Joan Despí a las 11:00 horas, donde el técnico Hansi Flick brindará una conferencia de prensa ante les medios de comunicación después de esta sesión.

