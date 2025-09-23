Cerrar X
Deportes

Avanzan AC Milan e Inter con proyecto de nuevo estadio

El AC Milan y el Inter de Milán anunciaron acuerdos con Foster + Partners y Manica para diseñar un nuevo estadio con capacidad para 71,500 espectadores

  • 23
  • Septiembre
    2025

El AC Milan y el Inter de Milán anunciaron acuerdos con las firmas de arquitectura Foster + Partners y Manica para diseñar un nuevo estadio si el ayuntamiento aprueba la venta del San Siro a los clubes.

La elección, anunciada este martes, se produce después de que los clubes eligieron una firma diferente, Populous, sobre el diseño de Manica-Cmr Sportium en 2021.

El ayuntamiento emitió la aprobación preliminar la semana pasada para la venta. El San Siro y las áreas circundantes fueron valuadas en 197 millones de euros ($233 millones de dólares), según la agencia tributaria de Italia.

El nuevo recinto con capacidad para 71,500 asientos será parte de un proyecto de regeneración urbana que cubrirá aproximadamente 281,000 metros cuadrados (más de tres millones de pies cuadrados), dijeron los clubes en un comunicado conjunto sin divulgar ningún plan visual.

El nuevo estadio "contará con dos grandes niveles con una inclinación diseñada para garantizar una visibilidad óptima desde cada sección", añadieron los clubes. “También cumplirá con los más altos estándares de accesibilidad, proporcionando experiencias dedicadas para todos los aficionados y ofreciendo secciones con precios asequibles”.

Ambos clubes tienen planes alternativos para construir nuevos estadios en las afueras de Milán si el acuerdo con la ciudad para el San Siro no se concreta.

Se prevé que el San Siro albergue la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina en febrero.

La idea es tener un nuevo estadio listo para cuando Italia coorganice la Eurocopa 2032 junto a Turquía.

“La UEFA nos está diciendo que no están considerando a Milán si el San Siro permanece como está", dijo el alcalde Giuseppe Sala.

Los proyectos de Foster + Partners y Manica incluyen el estadio de Wembley en Londres, la arena Chase Center en San Francisco y el estadio Lusail en Qatar.


