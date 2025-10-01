Cerrar X
Ayudarán Barcelona y PSG a niños con cáncer con subasta benéfica

Barcelona y Paris Saint-Germain subastarán las camisetas que sus jugadores usaron en el partido para ayudar a la fundación de la fallecida hija de Luis Enrique

  • 01
  • Octubre
    2025

Barcelona y Paris Saint-Germain subastarán las camisetas que sus jugadores usaron en el partido de la UEFA Champions League este miércoles para ayudar a la fundación de la fallecida hija de Luis Enrique.

Xana, la hija del entrenador del PSG, murió a los nueve años en 2019 tras luchar contra un tipo de cáncer de hueso.

Los jugadores del PSG llevaron el logo de la Fundación Xana en sus camisetas, que serán subastadas con "la totalidad de los ingresos" destinados a la fundación.

Barcelona indicó que los ingresos de la subasta de sus camisetas irán al programa Pulseras Blaugrana, que luego hará una donación a la fundación de Xana.

La fundación liderada por Luis Enrique proporciona apoyo médico, social y emocional a niños con enfermedades graves y a sus familias.

Luis Enrique jugó para Barcelona y más tarde entrenó al club catalán.


