A disfrutar del futbol americano: ocho juegos en cinco días
Desde este jueves y hasta el lunes, los amantes del deporte de las tacleadas se deleitarán con partidos de Playoffs del colegial de Estados Unidos y de la NFL
- 08
-
Enero
2026
¡Agárrense!, ya que desde hoy jueves y hasta el lunes próximo los aficionados al futbol americano vivirán cinco días seguidos con partidos de playoffs del deporte de las tacleadas, tanto en el colegial de National Collegiate Athletic Association (NCAA) de Estados Unidos como en la National Football League (NFL).
Los fans se deleitarán con un total de ocho encuentros: dos de la NCAA y seis más de la NFL.
En los de colegial, los participantes lucharán en la Semifinal de la Temporada 2025 para obtener los boletos para la Final Nacional.
En los de la NFL, los conjuntos protagonizarán la fase de Comodines con el reto de avanzar a la Ronda Divisional: tres batallas serán de la Conferencia Americana y otros tres de la Conferencia Nacional.
La intensa actividad arrancará hoy jueves con el duelo de semifinal de la NCAA 2025 entre las universidades de Miami y Ole Miss en Arizona. Mañana viernes se realizará la segunda semifinal con la batalla entre Oregon e Indiana en Atlanta.
El sábado habrá dos cotejos de Comodines de la NFL: Carneros de Los Ángeles en Carolina y Empacadores de Green Bay en Osos de Chicago.
El domingo se jugarán tres desafíos de esta misma fase: Bills de Buffalo en Jaguares de Jacksonville, 49ers de San Francisco en Águilas de Filadelfia y Cargadores de Los Ángeles en Patriotas de Nueva Inglaterra.
Y el lunes finaliza la actividad con la confrontación de Texanos Houston en casa de los Acereros de Pittsburgh.
Este jueves
Miami Vs. Ole Miss
Semifinal de la NCAA 2025
18:30 horas
Viernes
Oregon Vs. Indiana
Semifinal de la NCAA 2025
18:30 horas
Sàbado
Carneros en Carolina
Comodín de la NFL 2025
15:30 horas
Green Bay en Chicago
Comodín de la NFL 2025
19:00 horas
Domingo
Buffalo en Jacksonville
Comodín de la NFL 2025
12:00 horas
San Francisco en Filadelfia
Comodín de la NFL 2025
15:30 horas
Cargadores en Nueva Inglaterra
Comodín de la NFL 2025
19:00 horas
Lunes
Houston en Pittsburgh
Comodín de la NFL 2025
19:15 horas
