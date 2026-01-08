A disfrutar del futbol americano: ocho juegos en cinco días

¡Agárrense!, ya que desde hoy jueves y hasta el lunes próximo los aficionados al futbol americano vivirán cinco días seguidos con partidos de playoffs del deporte de las tacleadas, tanto en el colegial de National Collegiate Athletic Association (NCAA) de Estados Unidos como en la National Football League (NFL).

Los fans se deleitarán con un total de ocho encuentros: dos de la NCAA y seis más de la NFL.

En los de colegial, los participantes lucharán en la Semifinal de la Temporada 2025 para obtener los boletos para la Final Nacional.

En los de la NFL, los conjuntos protagonizarán la fase de Comodines con el reto de avanzar a la Ronda Divisional: tres batallas serán de la Conferencia Americana y otros tres de la Conferencia Nacional.

La intensa actividad arrancará hoy jueves con el duelo de semifinal de la NCAA 2025 entre las universidades de Miami y Ole Miss en Arizona. Mañana viernes se realizará la segunda semifinal con la batalla entre Oregon e Indiana en Atlanta.

El sábado habrá dos cotejos de Comodines de la NFL: Carneros de Los Ángeles en Carolina y Empacadores de Green Bay en Osos de Chicago.

El domingo se jugarán tres desafíos de esta misma fase: Bills de Buffalo en Jaguares de Jacksonville, 49ers de San Francisco en Águilas de Filadelfia y Cargadores de Los Ángeles en Patriotas de Nueva Inglaterra.

Y el lunes finaliza la actividad con la confrontación de Texanos Houston en casa de los Acereros de Pittsburgh.

Este jueves

Miami Vs. Ole Miss

Semifinal de la NCAA 2025

18:30 horas

Viernes

Oregon Vs. Indiana

Semifinal de la NCAA 2025

18:30 horas

Sàbado



Carneros en Carolina

Comodín de la NFL 2025

15:30 horas

Green Bay en Chicago

Comodín de la NFL 2025

19:00 horas

Domingo



Buffalo en Jacksonville

Comodín de la NFL 2025

12:00 horas

San Francisco en Filadelfia

Comodín de la NFL 2025

15:30 horas

Cargadores en Nueva Inglaterra

Comodín de la NFL 2025

19:00 horas

Lunes



Houston en Pittsburgh

Comodín de la NFL 2025

19:15 horas

