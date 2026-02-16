Barcelona seguirá en Fórmula Uno con carreras hasta 2032

La Fórmula Uno confirmó la continuidad del Circuit de Barcelona-Cataluña dentro de su calendario hasta 2032, con la celebración de grandes premios en los años 2028, 2030 y 2032, en un esquema alternado con el circuito belga de Spa-Francorchamps.

El acuerdo, anunciado oficialmente este lunes, extiende la relación entre el trazado catalán y la organización del campeonato mundial, cuya actual vigencia concluía en 2026.

BREAKING: The Circuit de Barcelona-Catalunya has signed a multi-year extension for races in 2028, 2030, and 2032 🏁#F1 pic.twitter.com/2kLY9HbUk1 — Formula 1 (@F1) February 16, 2026

Alternancia marcará una nueva etapa del circuito

A partir de 2027, el circuito dejará de albergar la carrera de forma consecutiva, una condición que había mantenido durante 36 ediciones desde su inauguración en 1991.

La nueva denominación del evento será Gran Premio de Barcelona-Catalunya, cuya primera edición bajo este nombre se disputará del 12 al 14 de junio de 2026.

Este cambio responde a la reorganización del calendario en España, que contará también con un Gran Premio en Madrid a partir de ese mismo año, el cual asumirá el nombre oficial de Gran Premio de España.

Fórmula Uno destaca el valor estratégico de Barcelona

El presidente y consejero delegado de la Fórmula Uno, Stefano Domenicali, celebró la renovación y destacó la importancia de la sede catalana dentro del campeonato.

“Barcelona es una ciudad increíble y estamos encantados de extender nuestra colaboración con un circuito donde los aficionados reciben a los pilotos con tanta pasión”, afirmó.

El directivo también reconoció las mejoras realizadas en la infraestructura y el esfuerzo por fortalecer la experiencia de los aficionados.

Impacto económico y proyección internacional

Por su parte, el consejero delegado de Circuits de Catalunya, Pol Gibert, aseguró que el acuerdo reafirma la relevancia del circuito en el automovilismo mundial.

“Esta renovación es fruto de una relación sólida y representa un paso muy importante para seguir consolidando a Cataluña como referencia en el calendario internacional”, señaló.

Además, subrayó el impacto económico que genera el evento, estimado en más de 300 millones de euros por edición, así como su valor para posicionar a la región en el escenario deportivo global.

