Tigres sufre cada vez que enfrenta a los cuatro grandes de México

Que Tigres pierda 2-1 de visita ante Cruz Azul, con gol de su exjugador Nicolás Ibáñez, no duele tanto como el hecho de que “La U”, bajo la dirección técnica de Guido Pizarro, tiende a no ganar cada vez que enfrenta a los cuatro clubes que más títulos han conquistado en la historia de la Liga MX.

Los felinos cayeron este domingo ante La Máquina en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, en la Fecha 6 de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, y con ello sigue la tendencia de los auriazules de no triunfar en juegos oficiales ante América, Chivas, Toluca y los Cementeros.

Con “El Conde” en la banca, los de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, han disputado 15 duelos ante los “cuatro grandes” de la Primera División del futbol mexicano… y en 13 de ellos no han ganado, al registrar seis derrotas, siete empates y solo dos victorias, con 13 goles a favor (menos de un gol en promedio por desafío) y 22 en contra, para una diferencia de goles negativa de -9.

Ficha

Fútbol - Liga MX

Torneo Clausura 2026

Fase regular - Fecha 6

Cruz Azul 2-1 Tigres

Estadio Cuauhtémoc en Puebla

Entérate

Estos son todos los resultados de los juegos oficiales de Tigres, con Guido Pizarro como técnico, ante los cuatro clubes con más títulos en la Liga MX (América, Chivas, Toluca y Cruz Azul):

Clausura 2025, Jornada 13: América 3-0 Tigres… en el Estadio Ciudad de los Deportes

‘Conca’ 2025, Semifinal Ida: Tigres 1-1 Cruz Azul… en el Estadio Universitario

‘Conca’ 2025, Semifinal Vuelta: Cruz Azul 1-0 Tigres… en el Estadio Olímpico Universitario

Clausura 2025, Semifinal Ida: Tigres 1-1 Toluca… en el Estadio Universitario

Clausura 2025, Semifinal Vuelta: Toluca 3-0 Tigres… en el Estadio Nemesio Díez

Apertura 2025, Jornada 1: Chivas 0-0 Tigres… en el Estadio Akron

Apertura 2025, Jornada 3: Toluca 3-4 Tigres… en el Estadio Nemesio Díez

Apertura 2025, Jornada 5: Tigres 1-3 América… en el Estadio Universitario

Apertura 2025, Jornada 12: Tigres 1-1 Cruz Azul… en el Estadio Universitario

Apertura 2025, Semifinal Ida: Cruz Azul 1-1 Tigres… en el Estadio Olímpico Universitario

Apertura 2025, Semifinal Vuelta: Tigres 1-1 Cruz Azul… en el Estadio Universitario

Apertura 2025, Final de ida: Tigres 1-0 Toluca… en el Estadio Universitario

Apertura 2025, Final Vuelta: Toluca 2-1 Tigres… en el Estadio Nemesio Díez

Clausura 2026, Jornada 3: Tigres 0-0 Toluca… en el Estadio Universitario

Clausura 2026, Jornada 6: Cruz Azul 2-1 Tigres… en el Estadio Cuauhtémoc

En números

Estos son los datos estadísticos que arrojan todos los resultados de los juegos oficiales de los Tigres, con Guido Pizarro como técnico, ante los cuatro clubes con más títulos en la Liga MX (América, Chivas, Toluca y Cruz Azul):

Juegos: 15

Ganados: 2

Empatados: 7

Perdidos: 6

Goles a favor: 13

Goles en contra: 22

Diferencia de goles: -9

Si todo se convirtiera a puntos (tres por victoria y uno por empate), Tigres tendría 13 puntos de 45 disputados, para una efectividad de 28.8 %.

Los cuatro grandes

Ellos son los cuatro clubes con más títulos en la Liga MX:

1. América: 16 títulos

2. Chivas: 12 títulos

3. Toluca: 12 títulos

4. Cruz Azul: 9 títulos

Comentarios