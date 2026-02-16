Hospitalizan a gobernador de Tabasco, Javier May

El gobernador de Tabasco, Javier May fue hospitalizado durante la mañana de este lunes, luego de presentar una molestia abdominal.

A través de redes sociales, el mandatario estatal aseguró que se trató de una molestia estomacal, por lo que fue atendido de manera oportuna.

El Gobierno de Tabasco publicó un comunicado a las 10:46 horas, donde se mencionaba que May Rodríguez fue trasladado hacia un hospital por una molestia abdominal, por lo que se le realizaron los estudios médicos correspondientes.

📢 Al Pueblo de Tabasco: pic.twitter.com/Yn9q3OxM90 — GOBIERNO DE TABASCO (@Gobdetabasco) February 16, 2026

Javier May asegura que se encuentra en buen estado de salud

Por su parte, el Gobernador publicó momentos más tarde que fue atendido a tiempo debido a estas molestias.

A quienes se han preocupado por mi estado de salud, les comparto que me encuentro bien, por la mañana tuve una molestia abdominal, razón por la cual fui atendido a tiempo y ya me estoy recuperando; muy pronto continuaremos trabajando con todo, como lo hemos hecho hasta ahora. Nos… — JAVIER MAY (@TabascoJavier) February 16, 2026

Reiteró que muy pronto continuará con las labores correspondientes a su cargo.

Comentarios