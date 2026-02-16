Podcast
javier_may_gobernador_tabasco_600a0cc24c
Nacional

Hospitalizan a gobernador de Tabasco, Javier May

Luego de presentar una molestia estomacal, fue trasladado hacia un hospital para recibir la atención médica pertienente

  • 16
  • Febrero
    2026

El gobernador de Tabasco, Javier May fue hospitalizado durante la mañana de este lunes, luego de presentar una molestia abdominal.

A través de redes sociales, el mandatario estatal aseguró que se trató de una molestia estomacal, por lo que fue atendido de manera oportuna.

El Gobierno de Tabasco publicó un comunicado a las 10:46 horas, donde se mencionaba que May Rodríguez fue trasladado hacia un hospital por una molestia abdominal, por lo que se le realizaron los estudios médicos correspondientes.

Javier May asegura que se encuentra en buen estado de salud

Por su parte, el Gobernador publicó momentos más tarde que fue atendido a tiempo debido a estas molestias.

Reiteró que muy pronto continuará con las labores correspondientes a su cargo.

 

 

 

 

 

 


