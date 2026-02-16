Irán dialoga con agencia nuclear de la ONU previo a negociación

El gobierno de Irán se reunió con el jefe del organismo nuclear de la ONU, en vísperas de una nueva ronda de conversaciones con Estados Unidos sobre el futuro del programa atómico de Teherán.

El canciller iraní, Abbas Araghchi, sostuvo un encuentro en Ginebra con el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, en un intento por abrir canales de diálogo en medio de crecientes tensiones.

Teherán busca acuerdo sin ceder ante presiones

Tras la reunión, Araghchi aseguró que su país mantiene una postura firme, pero con disposición a negociar.

“Estoy en Ginebra con propuestas reales para lograr un acuerdo justo”, expresó el diplomático iraní, quien dejó claro que su país no aceptará imposiciones ni amenazas externas.

Las conversaciones entre ambas naciones continuarán este martes en la ciudad suiza, con la mediación de Omán, en un esfuerzo por reducir el conflicto en torno al enriquecimiento de uranio y el levantamiento de sanciones económicas.

Maniobras militares elevan tensión en la región

En paralelo a los contactos diplomáticos, Irán inició nuevas maniobras navales en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, por donde circula cerca del 20 por ciento del petróleo global.

Los ejercicios, encabezados por la Guardia Revolucionaria, buscan fortalecer las capacidades operativas y de defensa del país, mientras Washington refuerza su presencia militar en la zona con el despliegue de un portaviones adicional.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó movilizar el portaviones USS Gerald R. Ford hacia Oriente Medio, en lo que representa una señal de presión frente a Teherán.

Sanciones y programa nuclear, los puntos clave

Irán ha reiterado que su programa nuclear tiene fines pacíficos, aunque el OIEA ha advertido que sus reservas de uranio enriquecido se encuentran cerca de niveles que podrían ser utilizados para armamento.

El gobierno iraní ha condicionado cualquier acuerdo a la eliminación de sanciones económicas, mientras Estados Unidos insiste en limitar completamente el enriquecimiento de uranio.

