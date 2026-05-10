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Barcelona vence al Real Madrid y conquista LaLiga 2025/26

Con tres jornadas aún por disputarse, el conjunto culé dejó sin margen de reacción a un Real Madrid que volvió a cerrar una temporada sin títulos importantes

  • 10
  • Mayo
    2026

El equipo azulgrana derrotó 2-0 al Real Madrid en el Spotify Camp Nou y aseguró matemáticamente su título número 29 de LaLiga, una conquista que además representó la segunda liga consecutiva del club y consolidó el impacto inmediato de Hansi Flick al frente del proyecto catalán.

La victoria tuvo un peso simbólico especial, ya que fue la primera ocasión en muchos años en la que el campeonato español quedó sentenciado directamente en un clásico frente al eterno rival, un escenario que convirtió la coronación azulgrana en una de las más significativas de su historia reciente.

Con tres jornadas aún por disputarse, el conjunto culé dejó sin margen de reacción a un Real Madrid que volvió a cerrar una temporada sin títulos importantes, confirmando un cierre de ciclo lleno de dudas en el entorno blanco.

Un Barcelona dominante y un Madrid golpeado

El clásico encontró a dos equipos en escenarios completamente distintos.

Mientras el Barcelona llegaba respaldado por una campaña sólida y consistente, el Real Madrid se presentó al Camp Nou en medio de una semana complicada, con ocho bajas sensibles y una evidente fragilidad anímica y futbolística.

La ausencia de nombres clave como Kylian Mbappé y la baja de última hora de Dean Huijsen condicionaron el planteamiento madridista desde el arranque.

El equipo blanco apostó por competir desde el orden defensivo, pero rápidamente quedó expuesto por la intensidad blaugrana.

Barcelona resolvió el partido antes del minuto 20 con dos acciones que reflejaron el sello ofensivo que Flick ha construido desde su llegada.

Primero apareció Marcus Rashford, quien cubrió la ausencia de Lamine Yamal y abrió el marcador con un impecable tiro libre al ángulo al minuto 9.

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Poco después, al 18, una jugada colectiva iniciada por Fermín López y asistida con un elegante recurso de Dani Olmo terminó en definición de Ferran Torres para sentenciar la ventaja.

Courtois evitó una goleada mayor

Si el marcador no terminó siendo más amplio fue gracias al regreso de Thibaut Courtois, quien reapareció tras varias semanas fuera por lesión muscular y respondió con intervenciones clave.

El guardameta belga evitó goles claros de Rashford y Ferran, sosteniendo a un Madrid que durante varios lapsos se vio ampliamente superado.

La única reacción visitante llegó con algunas transiciones aisladas y un gol invalidado a Jude Bellingham por fuera de juego, insuficiente para alterar el dominio catalán.

Con Vinícius Jr, desconectado y sin claridad ofensiva colectiva, el cuadro merengue mostró una versión muy distante de la exigencia que reclama su historia.

Barcelona, en cambio, lució sólido en defensa, solidario en recuperación y muy cómodo en la administración del partido, con actuaciones destacadas de Pau Cubarsí, Eric García y Gavi.

La consagración de la era Flick

El título adquiere un significado especial para Hansi Flick, quien consiguió su segunda liga consecutiva y confirmó la consolidación de un proyecto que devolvió identidad futbolística y competitividad al club.

La jornada también estuvo marcada por un momento emotivo: el técnico alemán dirigió horas después del fallecimiento de su padre, motivo por el que se guardó un minuto de silencio previo al encuentro y jugadores de ambos equipos portaron brazaletes negros.

Ante 62 mil 213 aficionados, el Camp Nou celebró una coronación que sintetiza la reconstrucción del Barcelona y deja claro que el club ha recuperado protagonismo absoluto en España.

La fiesta azulgrana contrastó con la resignación madridista. Los jugadores blancos felicitaron deportivamente a su rival antes de abandonar el césped, conscientes de que LaLiga había terminado mucho antes del calendario.

Para el Barcelona fue más que una victoria: fue una confirmación de autoridad, una coronación frente al rival histórico y la señal más clara de que el ciclo de Flick ya dejó de ser promesa para convertirse en realidad.

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