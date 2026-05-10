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Deportes

Nuevo León alcanza 100 oros en la Olimpiada Nacional CONADE 2026

La delegación neoleonesa alcanzó las 100 medallas de oro en la Olimpiada Nacional CONADE 2026, con gran impulso en natación y voleibol

  • 10
  • Mayo
    2026

Nuevo León alcanzó las 100 medallas de oro en la Olimpiada Nacional CONADE 2026, consolidándose como el segundo estado en lograr esa marca, solo por detrás de Jalisco, que mantiene una amplia ventaja en el medallero general.

El logro llegó gracias a una destacada actuación en natación, encabezada por Rafael Arizpe, quien obtuvo la presea dorada que permitió a la delegación neoleonesa alcanzar el centenar de títulos.

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Natación impulsa el medallero

La disciplina acuática se ha convertido en una de las principales fuentes de medallas para Nuevo León, con múltiples figuras destacadas como Fernanda Méndez, Daniel Saborío y otros representantes de instituciones como el ITESM y la UANL.

Arizpe, uno de los nombres más sobresalientes, sumó varias medallas durante la competencia y fue clave en el rendimiento general del equipo estatal.

Además del éxito en natación, Nuevo León brilló en deportes de equipo, especialmente en voleibol, donde conquistó cinco medallas de oro en distintas categorías, reflejando el alto nivel competitivo de sus selecciones.

Entre los atletas más sobresalientes también figuran Cristian Garfias en pista, Valentina Vázquez en pruebas de proa, Máximo Terán en foso y varios nadadores que han contribuido al medallero general.

En total, la delegación ha mostrado un rendimiento consistente en disciplinas individuales y colectivas a lo largo de la justa nacional.

Jalisco mantiene el dominio

Pese al avance de Nuevo León, Jalisco continúa como líder absoluto de la competencia, con más de 200 medallas de oro y una ventaja considerable sobre el resto de los estados.

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El estado tapatío ha destacado en disciplinas como bádminton, clavados, ciclismo y atletismo, consolidando su hegemonía en el deporte juvenil mexicano.

La Olimpiada Nacional CONADE 2026 sigue desarrollándose con sedes principales en Jalisco, donde el nivel competitivo ha sido elevado y ha permitido el surgimiento de nuevas promesas del deporte mexicano.


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