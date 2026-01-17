Benavides gana el Dakar de motos por 2 segundos

El argentino Luciano Benavides protagonizó una remontada histórica y ganó el título de motos del Rally Dakar por apenas dos segundos, el margen más pequeño jamás registrado en la competencia.

Final de infarto en motos

Benavides aprovechó un error de navegación de Ricky Brabec a solo siete kilómetros de la meta en la última etapa. Aunque la Honda del estadounidense lideraba gracias a las bonificaciones de tiempo, un giro equivocado le costó la carrera.

“Vi la oportunidad y la tomé. Le dije a todos al inicio de la etapa: ‘Este Dakar es para mí’”, declaró el piloto argentino.

Benavides finalizó segundo en la etapa, detrás de su compañero Edgar Canet, mientras que Brabec llegó más de tres minutos después, sellando la sorpresiva definición.

Una victoria impensada

El argentino, de 30 años, disputaba su noveno Dakar sin haber subido antes al podio y llegaba a la competencia tras una lesión de ligamentos en la rodilla sufrida meses atrás.

El margen anterior más estrecho había sido de 43 segundos, logrado por su hermano Kevin Benavides en 2023.

Sexto título para Al-Attiyah en autos

En la categoría de coches, el catarí Nasser Al-Attiyah se quedó con su sexto campeonato del Dakar, el primero para la escudería Dacia, tras una conducción estratégica en la última etapa.

Al-Attiyah superó al español Nani Roma por 9 minutos y 42 segundos, mientras que Mattias Ekström completó el podio en tercera posición.

Con este resultado, Al-Attiyah quedó a dos títulos del récord histórico de Stéphane Peterhansel.

