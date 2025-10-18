Yesica Nery Plata regresa al ring para recuperar su cetro

Después de atravesar un duelo personal y una pausa de más de un año, Yesica Nery Plata vuelve al boxeo este sábado con la oportunidad de recuperar el título minimosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que ostenta Lulú Juárez en Estados Unidos.

La campeona mexicana, que abandonó sus cinturones tras un embarazo que no llegó a término, superó meses de depresión y ausencia de apoyo de promotoras locales.

Aun así, nunca dejó el boxeo y se mantuvo entrenando con su padre en la delegación Venustiano Carranza.

Ahora, Yesica se convierte en la primera mexicana en firmar con la promotora de Jake Paul, conocido youtuber que ha marcado un cambio en los contratos para boxeo femenil, ofreciendo salarios más dignos y mayor proyección.

Aunque la cifra exacta de su bolsa no se revela, la pugilista asegura que supera ampliamente las ofertas de promotoras mexicanas.

“Antes no podíamos vivir del boxeo, ahora hay un cambio real con personas como Jake Paul. Mis peleas siempre han sido garantía de espectáculo”, señaló Nery Plata.

La función estelar se llevará a cabo en el Convention Center de South Padre Island, Texas, y será transmitida por la plataforma DAZN. La contienda también representa un hecho histórico: será una de las pocas peleas en Estados Unidos entre dos mexicanas como estelares.

Yesica regresa con fuerza y motivación, buscando recuperar su cetro y demostrar que el boxeo femenil mexicano merece reconocimiento y condiciones justas.

