Berizzo explota contra FIFA por caso León en Mundial de Clubes

La polémica por la posible eliminación del Club León del Mundial de Clubes 2025 ha escalado a nivel internacional, luego de que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, confirmara públicamente que se contempla un playoff entre América y LAFC, en caso de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ratifique la exclusión del equipo mexicano.

Las declaraciones de Infantino se dieron durante un evento en Atlanta, Estados Unidos, donde confirmó que, si el TAS mantiene la decisión del Comité de Apelación de la FIFA, se jugaría un partido entre Los Angeles FC, subcampeón de la Concacaf Champions Cup 2023, y el Club América, por ser el equipo mejor rankeado en el sistema de la FIFA.

La FIFA no es una organización íntegra: Berizzo

La respuesta no tardó en llegar. Luego de la derrota de León ante Cruz Azul, el técnico Eduardo Berizzo lanzó duras críticas en conferencia de prensa, acusando a la FIFA de actuar con intereses ocultos y calificando las palabras de Infantino como “imprudentes, innecesarias e inconvenientes”.

“No voy a descubrir nada describiendo a los conductores de una organización totalmente sospechada de irregularidad”, expresó Berizzo con visible molestia.

El estratega sudamericano lamentó que el máximo organismo del fútbol mundial se pronuncie antes de conocer el fallo del TAS, lo que, a su juicio, puede influir negativamente en la resolución final.

“El presidente de la FIFA no puede expresarse de un supuesto reemplazo sin esperar la resolución. Me parece que sus palabras tienen un peso significativo y no debió expresarse, debió mantenerse neutro”, añadió.

Críticas al silencio de la FMF

Berizzo también reclamó la inacción de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ante la situación, señalando la ausencia de respaldo institucional hacia el Club León. El DT afirmó sentirse “maltratado” y parte de un sistema que opera bajo intereses.

“Es muy llamativo que la Federación Mexicana no haya dicho una palabra sobre esta cuestión. Me hubiese gustado escuchar a alguien, como ya lo hizo el presidente de Concacaf e incluso Infantino”, enfatizó.

El entrenador concluyó pidiendo mayor transparencia en la toma de decisiones y exhortó a la FIFA a demostrar que puede ser una organización íntegra, algo que, según él, históricamente no ha sido.

