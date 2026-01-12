FIFA transmitirá el Mundial 2026 en sitios de apuestas deportivas

La FIFA informó que los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se transmitirán en plataformas de apuestas deportivas autorizadas, como parte de un nuevo acuerdo global para la distribución oficial de datos y señales en vivo.

Derechos exclusivos rumbo a 2026

El organismo rector del fútbol detalló que seleccionó a Stats Perform como su primer distribuidor oficial mundial de datos de apuestas y derechos de transmisión para este sector.

El convenio incluye los 104 partidos del Mundial 2026, además de otros torneos organizados por la FIFA en los próximos años.

FIFA select Stats Perform as first official worldwide betting data and betting streaming rights distributor, including exclusive @FIFAWorldCup 2026 rights: — FIFA (@FIFAcom) January 12, 2026

A través de este acuerdo, las casas de apuestas con licencia podrán ofrecer transmisiones en vivo de los encuentros del Mundial, del Mundial Femenino y de otras competencias, utilizando señales oficiales y reguladas.

La distribución se realizará mediante el servicio Bet LiveStreams, apoyado en tecnología de inteligencia artificial.

Datos en tiempo real para el juego en vivo

Los equipos Opta y RunningBall serán responsables de recopilar y distribuir datos oficiales de la FIFA en tiempo real, incluyendo estadísticas, marcadores en vivo y seguimiento detallado de partidos, exclusivamente para operadores de apuestas autorizados en todo el mundo.

Más control y transparencia

La FIFA subrayó que la alianza busca reforzar el control, la trazabilidad y la transparencia en el uso de datos y transmisiones, alineándose con estándares internacionales de integridad.

El área de Integridad de Stats Perform también apoyará a FIFA Integrity en el monitoreo de contenidos vinculados a competencias de asociaciones miembro disponibles en FIFA+.

Postura de los involucrados

Romy Gai, directora comercial de la FIFA, señaló que esta colaboración “abre nuevas oportunidades para ofrecer productos oficiales que beneficien al fútbol y a sus aficionados”.

En tanto, Carl Mergele, director ejecutivo de Stats Perform, destacó que el acuerdo permitirá que más seguidores del fútbol vivan los partidos “con mayor intensidad” a través de plataformas digitales reguladas.

