Abandera Sheinbaum delegación para Juegos Olímpicos de Invierno

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el primer abanderamiento presidencial de una delegación nacional que competirá en unos Juegos Olímpicos de Invierno, en el camino hacia Milán-Cortina 2026.

“Encomiendo a su patriotismo esta bandera, que simboliza nuestra independencia, soberanía, el honor, las instituciones; representa nuestro pueblo y la integridad ese su territorio”, señaló la mandataria.

Un acto histórico en Palacio Nacional

Nunca antes la Presidencia de la República había realizado un abanderamiento oficial para atletas de Juegos Olímpicos de Invierno y, además, es la primera ocasión en que una mujer presidenta encabeza este tipo de acto.

Durante el evento, el director de la CONADE, Rommel Pacheco, subrayó la relevancia del momento y expresó su apoyo a los atletas.

A la ceremonia también asistieron Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, y María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano.

“Desearles el mayor de los éxitos; que entreguen alma, pasión y corazón. Estamos sumamente orgullosos de ustedes. No solo es la primera vez que se realiza un abanderamiento por parte de la presidencia a los atletas que van a unos Juegos Olímpicos de Invierno, también será la primera vez que este abanderamiento lo encabeza una mujer presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo”. comentó Pacheco.

Donovan Carrillo, rostro del equipo mexicano

El patinador artístico Donovan Daniel Carrillo Suazo fue designado abanderado de la delegación.

El jalisciense disputará sus segundos Juegos Olímpicos y será uno de los principales referentes del equipo tricolor en la justa que se celebrará del 6 al 22 de febrero de 2026.

Carrillo aseguró su clasificación tras cumplir con las puntuaciones técnicas mínimas y el ranking internacional exigido por la Unión Internacional de Patinaje (ISU), consolidando su crecimiento tras su histórica actuación olímpica previa.

Cuatro atletas rumbo a Milán-Cortina

Hasta el momento, México estará representado por cuatro atletas que lograron su clasificación bajo criterios internacionales:

Alan Daniel Corona Rodríguez y Regina Martínez Lorenzo en esquí de fondo, ambos en su debut olímpico; y Sarah Schleper en esquí alpino, quien vivirá sus séptimos Juegos Olímpicos.

Experiencia y renovación

El caso de Schleper destaca por su trayectoria. Inició su carrera olímpica en 1998 y, desde 2018, compite oficialmente por México.

Milán-Cortina 2026 será su tercera participación con los colores nacionales, aportando experiencia a una delegación que combina juventud y recorrido internacional.

