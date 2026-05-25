Túnez entrenará en El Barrial durante el Mundial, confirma FIFA

La FIFA confirmó este lunes que la selección de Túnez instalará su campamento base en el Centro de Entrenamiento Rayados, conocido como El Barrial, durante la fase de grupos del Mundial 2026.

El conjunto africano utilizará El Barrial como sede principal para entrenamientos, recuperación y concentración durante su participación en la Copa del Mundo.

Irán también tendrá sede en México

Otra de las selecciones que tendrá presencia en territorio mexicano será Irán, que eligió a Tijuana como su centro operativo para el torneo.

El combinado iraní trabajará en el Centro Xoloitzcuintle, instalaciones pertenecientes a Club Tijuana. La decisión toma relevancia luego de las complicaciones logísticas y migratorias que enfrenta la delegación iraní para permanecer en Estados Unidos durante el Mundial.

La propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este lunes que el gobierno mexicano dio luz verde para que la selección asiática pueda hospedarse en Baja California y trasladarse desde ahí a sus compromisos mundialistas en territorio estadounidense.

Lee la nota completa: Irán se concentrará en México durante Mundial, confirma Gobierno

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México recibirá a siete selecciones

Además de Túnez e Irán, otras cinco selecciones eligieron ciudades mexicanas como base de operaciones para el Mundial.

La selección de Colombia se instalará en Guadalajara, utilizando la Academia Atlas FC, mientras que Corea del Sur trabajará en Verde Valle, casa de Club Deportivo Guadalajara.

Por su parte, Sudáfrica tendrá como sede Pachuca y entrenará en la Universidad del Futbol de CF Pachuca.

Uruguay se concentrará en Cancún, mientras que México permanecerá en el Centro de Alto Rendimiento de la FMF en la Ciudad de México.

Estados Unidos concentrará la mayoría de selecciones

La FIFA detalló que 39 de las 48 selecciones participantes tendrán sus centros base en Estados Unidos, mientras que Canadá recibirá únicamente a dos equipos: Canadá y Panamá.

En total, 25 comunidades que no albergarán partidos mundialistas tendrán actividad gracias a la presencia de selecciones nacionales, aficionados y medios de comunicación, generando un impacto económico y turístico en distintas regiones de Norteamérica.

Entre las selecciones más destacadas, Argentina eligió Kansas City; Brasil estará en Nueva York/Nueva Jersey; España trabajará en Chattanooga e Inglaterra también tendrá sede en Kansas City.

Por otra parte, el director de operaciones de la Copa Mundial 2026, Heimo Schirgi, destacó la importancia de los centros de entrenamiento para el desarrollo del torneo.

“Los campamentos base de los equipos son una parte fundamental de cualquier Copa Mundial de la FIFA. Es allí donde los equipos se instalan, entrenan, se recuperan y viven el ritmo diario del torneo”, señaló.

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