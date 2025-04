Boston y Cleveland toman ventaja de 2-0 en Playoffs de NBA

Este miércoles continuaron las series de Primera Ronda en los Playoffs de la Temporada 2024-2025 del basquetbol de la National Basketball Association (NBA).

Gana Boston…

A medida que se hizo evidente que el astro Jayson Tatum tendría que perderse el segundo partido de la serie de la primera ronda de los playoffs, Jaylen Brown quiso que el entrenador de Boston, Joe Mazzulla, supiera algo.

“Entró diciendo que iba a hacer todo lo necesario para ganar”, dijo Mazzulla.

Brown cumplió con esa promesa. Y sus compañeros siguieron su ejemplo.

Brown totalizó 36 puntos, diez rebotes y cinco asistencias , Kristaps Porzingis regresó al partido después de sufrir una herida en la frente y terminó con 20 unidades, y los Celtics derrotaron este miércoles 109-100 al Magic de Orlando.

Boston amplió a 2-0 su ventaja en la serie pese a jugar sin Tatum, quien presenta una contusión ósea en la muñeca derecha y se perdió un compromiso de playoffs por primera vez en su carrera.

Los Celtics tomaron una ventaja de 15 puntos en la segunda mitad, y resistieron un empuje tardío de Orlando. Encestaron 12 triples y acertaron 25 de 33 desde la línea de tiros libres. Derrick White y Brown sumaron 17 de los 28 puntos de Boston en el último período; White terminó con 17.

“Él nos estaba liderando en ambos extremos”, dijo Porzingis sobre Brown. “Estaba siendo JB”.

Mazzulla coincidió.

“Simplemente confías en esa mentalidad, realmente la mentalidad de guerrero que tiene. Puede llevarlo a otro nivel mental y físicamente”, dijo.

Paolo Banchero lideró al Magic con 32 puntos y nueve rebotes. Franz Wagner anotó 25 puntos.

El tercer partido se llevará a cabo el viernes por la noche en Orlando.

Tatum no se había perdido un encuentro de playoffs en sus ocho temporadas con Boston. Se lesionó la muñeca en el primer partido tras caer de manera descompuesta después de una falta flagrante de Kentavious Caldwell-Pope.

Sin el uniforme del equipo, se unió a los Celtics antes del duelo y se sentó en un extremo del banco.

Mazzulla indicó que el estado de Tatum se analizará día con día.

Caldwell-Pope fue abucheado casi cada vez que tocó el balón tras su falta en el primer partido sobre Tatum, considerada excesiva por el dominicano Al Horford.

Los ánimos se encendieron entre Caldwell-Pope y Horford cuando sus pies se enredaron y ambos cayeron al suelo. Faltaban 4:42 minutos para que concluyera el segundo cuarto.

Brown se hizo luego de palabras con Caldwell-Pope. Los árbitros revisaron la jugada y determinaron que fue una zancadilla de Caldwell-Pope.

A finales del tercer cuarto, Porzingis fue al vestuario con una herida en la frente pero regresó a tiempo para lanzar un par de tiros libres después de recibir un codazo de Goga Bitadze. La jugada fue revisada y se actualizó a falta flagrante de Bitadze.

Durante la revisión, Porzingis volvió de los vestuarios ante una fuerte ovación, con sangre seca en la nuca y un vendaje en el centro de su frente. Reingresó al partido y encestó uno de sus dos tiros libres antes de salir nuevamente.

Porzingis regresó al área del banco a mitad del período y volvió al partido con 7:15 restantes. Dijo que le dieron cinco puntos de sutura para cerrar la herida.

“Amo mis momentos de WWE”, dijo Porzingis, en referencia a la organización de lucha libre. “No vamos a dejar que nadie nos intimide. Esperamos que los equipos hagan este tipo de cosas. ... No estamos sorprendidos. Pero no lo vamos a aceptar. Vamos a devolverles el golpe”.

…Y Cleveland también

Donovan Mitchell anotó 30 puntos, incluidos 17 en el último cuarto, y los Cavaliers de Cleveland resistieron para doblegar este miércoles 121-112 al Heat de Miami, con lo que estiraron a 2-0 su ventaja en la serie de primera ronda de los playoffs en la Conferencia Este.

“Me encanta el hecho de que el juego se haya desarrollado así. Tuvimos que encontrar realmente una manera como grupo y luego respondimos” , dijo Mitchell. “Seguí tratando de encontrar el desajuste y hacer una jugada”.

Fue el 27º partido de playoffs en la carrera de Mitchell con al menos 30 puntos. Contabilizó además seis rebotes y seis asistencias.

“Es un superestrella por una razón. A veces en la NBA no hay nada que puedas hacer cuando alguien está acertando tiros difíciles como esos", dijo Davion Mitchell, quien totalizó 18 puntos por Miami.

Los Cavaliers tenían una ventaja de 19 puntos con menos de tres minutos restantes en el tercer cuarto antes de que el Heat desatara su intento de remontada para acercarse a 105-103 con 3:11 por jugar.

Mitchell respondió en el avance siguiente. Condujo el balón y ejecutó una flotadora en retroceso para poner a los Cavs arriba por cuatro.

Después de que Jarett Allen robó un mal pase de Nikola Jovic, Mitchell encestó un triple para devolver el impulso a los Cavaliers, junto con un poco de oxígeno.

“Estoy orgulloso de los muchachos por mantener nuestra compostura. Ayuda cuando tienes a Donovan Mitchell. Fue uno de esos partidos donde la superestrella se apodera de todo”, dijo el entrenador Kenny Atkinson.

Los Cavs, que son los primeros preclasificados, establecieron un récord de playoffs de la NBA con 11 triples en el segundo cuarto y sumaron 22 durante el partido, empatando en el sexto mayor número en la historia de la postemporada. Evan Mobley anotó 20 puntos y Darius Garland 19.

Tyler Herro consiguió 33 puntos por Miami, que será el anfitrión del tercer partido el sábado por la tarde.

“Perdimos el partido. No creo que haya victorias morales, para ser honesto. No podemos tener lapsos donde no estamos completamente comprometidos”, lamentó Herro. “Tenemos que solucionar eso o estaremos abajo 3-0”.

Miami tenía una ventaja de 16-7 antes de que los Cavs reaccionaran y se pusieran arriba 25-24 al final del primer cuarto.

Cleveland buscaba proteger una ventaja de 33-30 antes de tomar el control con una racha de 17-4 que incluyó cinco triples, incluidos dos de Max Strus y un par de Sam Merrill.

La clavada de De'Andre Hunter con 2:33 minutos restantes en el tercer cuarto le dio a los Cavaliers una ventaja de 93-74 antes de que el Heat hiciera su carga con 10 puntos consecutivos . Eso inició una racha de 25-8 que vio a Miami acercarse a una canasta. Davion Mitchell anotó 12 durante la reacción, con cinco puntos de Herro y otros tantos de Jovic.

“Sabíamos que iba a ser un juego completo. Cuando lanzaron ese golpe en el cuarto cuarto, creo que todos se concentraron”, dijo Mobley.

Se empata la serie

El fin de semana, durante su debut en los playoffs, Jalen Green admitió que los nervios lo dominaron.

"Las luces eran brillantes, la multitud estaba aquí, la cancha se veía enorme", dijo. "Así que realmente no pude tener la oportunidad de acomodarme. Mis piernas estaban un poco temblorosas".

Las cosas fueron muy diferentes este miércoles.

Green encestó ocho triples y totalizó 38 puntos para guiar a los Rockets de Houston rumbo a un triunfo de 109-94 sobre los Warriors de Golden State, en un duelo tenso que igualó la serie de primera ronda de playoffs de la Conferencia Oeste a un triunfo por bando.

"Creo que hice un buen trabajo respondiendo", dijo. "Desde el principio, mi mentalidad de hoy me dictaba ser agresivo y volver a ser yo mismo".

Los Warriors, séptimos preclasificados, nunca estuvieron al frente y jugaron diezmados la mayor parte de la noche después de que Jimmy Butler se retiró con una contusión en la pelvis tras una caída aparatosa por una falta al final del primer cuarto.

Green, la segunda selección del draft de 2021, se recuperó de un mal debut en los playoffs. En el primer partido había atinado apenas tres de 15 tiros para sumar siete puntos.

Esta vez lució dominante.

Sus ocho triples superaron por dos a los que consiguieron todos los Rockets en el primer partido, cuando acertaron seis de 29 y cayeron por 95-85.

Alperen Sengun sumó 17 puntos y 16 rebotes por los Rockets, segundos preclasificados. Tari Eason aportó 14 puntos desde el banquillo.

El entrenador Ime Udoka elogió la combinación de Green y Sengun.

"Cuando ambos están en racha, somos difíciles de vencer", dijo.

El tercer encuentro está previsto para el sábado por la noche en Golden State.

Stephen Curry anotó 20 puntos y distribuyó nueve asistencias por los Warriors. Se convirtió en el undécimo jugador en la historia de la NBA en alcanzar los 4.000 puntos en playoffs, con un total de 4.017.

"Hizo un gran trabajo", consideró el entrenador Steve Kerr. "Simplemente no tuvimos lo suficiente esta noche".

Houston ganaba por 20 con unos 10 minutos restantes antes de que los Warriors emprendieran una racha de 9-0, con dos triples de Quinten Post, para acercarse a 11. Jalen Green fue sancionado con una falta flagrante sobre Draymond Green al final de esa racha después de que agitó un brazo en su cara.

Los Rockets luego usaron una racha de 8-0, destacada por un triple en retroceso de Green, para extender la ventaja a 99-80 con 5:30 minutos restantes. Draymond Green incurrió en una falta técnica en ese tramo por discutir con los árbitros y Eason cometió una por lanzar una toalla de manera "antideportiva".

La pérdida de Butler, adquirido a Miami en febrero mediante un canje, fue un gran golpe para los Warriors después de que sumó 25 puntos, siete rebotes y seis asistencias en el primer partido de la serie.

Kerr dijo que es demasiado pronto para especular sobre la disponibilidad de Butler para el tercer partido. Se someterá a una resonancia magnética este jueves.

"Esperamos que Jimmy pueda jugar", dijo. "Pero si no, tenemos que revisar nuestras opciones y elaborar un plan".

