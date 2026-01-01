Podcast
Coahuila

Cajas del predial en Saltillo estarán cerradas este 1 de enero

Personas con adeudos de años anteriores recibirán un 50 por ciento de descuento en recargos durante el primer mes del 2026

  • 01
  • Enero
    2026

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que a partir de este jueves 1 de enero se habilita el pago del impuesto predial en línea, mientras que desde el viernes 2 de enero abrirán las cajas de la Presidencia Municipal y los módulos externos para quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial. La Tesorería municipal reiteró el llamado a las y los contribuyentes a cumplir con esta obligación.

La tesorera Lissette Álvarez Cuéllar destacó que, por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, se ofrecen diversas alternativas para facilitar el pago, tanto digitales como presenciales.

Ofrecen descuentos para pago oportuno

Quienes cubran su predial durante enero obtendrán un 15 por ciento de descuento y podrán participar en la rifa de 10 premios de 100 mil pesos en efectivo. 

Además, las personas con adeudos de años anteriores recibirán un 50 por ciento de descuento en recargos durante el primer mes de 2026.

El pago en línea puede realizarse a través del portal oficial [www.saltillo.gob.mx](http://www.saltillo.gob.mx), la plataforma Saltillo Fácil, el chatbot de WhatsApp “Saltillo Fácil” y el Visor Saltillo, utilizando la clave catastral.

Para el pago presencial, las cajas de la Presidencia Municipal y del Mercado Juárez, así como diversos módulos externos ubicados en plazas comerciales, colonias y espacios deportivos de la ciudad, operarán con horarios extendidos para brindar atención a la ciudadanía.


