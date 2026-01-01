Podcast
Coahuila

Familiares de pacientes del Hospital General despiden el 2025

Esta cena decembrina reunió a familiares de pacientes y trabajadores de los hospitales como un gesto de apoyo para quienes pasaron las fiestas lejos de su hogar

  01
  Enero
    2026

En un ambiente de solidaridad y esperanza, más de 300 personas entre cuidadoras, cuidadores y personal de salud despidieron el año a las afueras de los Dormitorios del Pueblo, mientras acompañaban a sus familiares hospitalizados en distintos centros médicos de la ciudad.

Familiares de pacientes del Hospital General despiden el 2025.jpg

La convivencia reunió a familiares de pacientes y trabajadores de los hospitales del ISSSTE, General y Materno Infantil, quienes pudieron disfrutar de una cena de fin de año consistente en costillas, preparada como un gesto de apoyo para quienes pasaron la última noche del año lejos de casa, pendientes de la salud de sus seres queridos.

Familiares de pacientes del Hospital General despiden el 2025.jpg

Este evento fue organizado por el diputado local Alberto Hurtado, quien impulsó y consolidó el proyecto de los Dormitorios Comunitarios, una iniciativa creada para brindar descanso y apoyo a familiares de pacientes hospitalizados.

Familiares de pacientes del Hospital General despiden el 2025.jpg

La actividad reafirmó el compromiso social del proyecto, al ofrecer un espacio de acompañamiento y dignidad para quienes atraviesan momentos difíciles, cerrando el año con un mensaje de solidaridad y buenos deseos para el 2026.


Comentarios

Etiquetas:
