Finanzas

Saldrá un 20% más cara cena de Navidad y Año Nuevo

Para las cenas de este año se requerirá de un gasto promedio de $17,100 pesos para una celebración de 15 personas, de acuerdo con expertos

  • 17
  • Diciembre
    2025

Este año, preparar una cena navideña o de Año Nuevo para una reunión de hasta 15 personas tendrá un costo aproximado de $17,100 ($1,140 por persona), gasto que representa un encarecimiento del 17% respecto al año anterior.  

El monto contempla elementos que conforman la celebración como cena, botanas, bebidas y postres, reveló la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC). 

“Conforme nos acercamos a las celebraciones tanto de Navidad como de Año Nuevo, los hogares mexicanos comienzan a organizarse para preparar las tradicionales comidas y convivios que marcan el cierre del año. Estas cenas continúan siendo un desafío importante para el presupuesto familiar, especialmente en un contexto donde el costo de los alimentos y bebidas sigue presionando el bolsillo del consumidor”, comentó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.   

En la parte de las botanas se consideran frituras, patés, quesos, aceitunas y complementos similares, con un gasto estimado de $1,750 pesos; mientras que en el caso del plato fuerte, es decir, los tradicionales pavo, pierna, bacalao y romeritos, acompañados de verduras, puré, pasta y relleno, se acumula un desembolso cercano a $7,150 pesos. 

Las bebidas, como cerveza, sidra para el brindis, tequila, ponche, refrescos y hielo, suman alrededor de $4,550 pesos. 

Los postres, como pastel y la ensalada de manzana, tendrán un costo aproximado de $1,450 pesos, añadió ANPEC.

En decoración, elementos básicos para ambientar el hogar, gorros, sombreros, lentes divertidos, globos temáticos, luces sencillas, detalles para la mesa como servilletas decoradas o un centro de mesa, representan un gasto de $1,200 pesos, mientras que el regalo para el intercambio promedia entre los $500 y $1,000 pesos.

En contraste, festejar fuera de casa implica un gasto considerablemente mayor que depende del tipo de establecimiento y del paquete contratado, por lo que existe una fuerte variación de precios. 

En hoteles de alta gama se ofrecen cenas de gala con menú especial, música en vivo y brindis desde $5,000 por persona, y paquetes más completos que pueden llegar hasta $10,000 por adulto.

Estas cifras muestran que celebrar fuera de casa puede ser entre dos y cinco veces más caro por persona.


Comentarios

Etiquetas:
