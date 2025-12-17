Tras ignorar citatorios, Fiscalía va por exalcaldesa de Múzquiz

Tras omitir varios citatorios para comparecer ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila, elementos de la dependencia cumplimentaron una orden de presentación en contra de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, quien enfrenta señalamientos por presunto abuso cometido durante su administración municipal.

La exalcaldesa fue interceptada por elementos de la FGE durante el desahogo de una audiencia en la que fue presentado el extesorero de su administración, Víctor Manuel “N”, en Múzquiz, quien fue vinculado a proceso en dicha audiencia.

Flores Guerra fue trasladada a Saltillo, donde se le presentó ante la autoridad judicial para que compareciera en torno a las acusaciones adicionales a las irregularidades denunciadas por la Auditoría Superior del Estado.

El fiscal Federico Fernández Montañez dijo que no se trató de una aprehensión, sino de una orden de comparecencia, por lo que, una vez desahogada la diligencia ante el juez en el Centro de Justicia, la exalcaldesa se podría retirar.

“Es cuando el juez cita para desarrollar una diligencia o bien presentarte, por ejemplo, a la audiencia inicial de un proceso en curso. Tú tienes la obligación de acudir y en este caso no se acudió y no se justificó de manera correcta.

“No hay una detención como tal, hay un acompañamiento evidentemente para presentante ante el juzgado, pero sí es un tema que hay que dejar bien en claro; el Poder Judicial determinará en las siguientes horas con base en distintos factores (lo que procede)”.

Aclaró que no se trata de un delito que amerite prisión preventiva oficiosa, por lo que la autoridad podría determinar una medida cautelar que determine el juez, pero no la prisión.

Fernández Montañez dijo que la procuración de la justicia no está relacionada con temas políticos, y que no existe un tema partidista en el traslado de Tania Flores a Saltillo.

“Hay que dejarlo bien claro, no es un tema partidista y es un tema que está en el Poder Judicial”, recalcó.

Por su parte, la propia expresidenta municipal, de extracción morenista, informó a través de una transmisión en vivo en su página oficial de Facebook que fue notificada formalmente por agentes de la Fiscalía.

En su mensaje público, Tania Flores aclaró que no se encontraba detenida ni bajo arresto, sino que recibió un citatorio para presentarse ante un juez en la ciudad de Saltillo.

El caso ha generado atención pública debido a la relevancia política de la exedil y al contexto de denuncias que se han presentado tras el cambio de administración en Múzquiz.

Autoridades estatales señalaron que la comparecencia forma parte de las investigaciones abiertas por presuntas irregularidades administrativas y posibles abusos de poder.

Tania Flores gobernó el municipio de Múzquiz en el periodo inmediato anterior, bajo las siglas de Morena, en una administración marcada por confrontaciones políticas y denuncias públicas.

Al concluir su gestión, diversos señalamientos fueron presentados ante instancias fiscalizadoras y ministeriales, relacionados con el ejercicio de recursos y decisiones administrativas.

Estas denuncias dieron origen a carpetas de investigación que actualmente se encuentran en etapa de integración y análisis por parte de la Fiscalía General del Estado.

Mientras tanto, la exalcaldesa ha reiterado públicamente que enfrentará el procedimiento y confía en que se aclararán los señalamientos en su contra.

La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones y señaló que continuará informando conforme lo permitan los tiempos y la naturaleza del proceso legal.

