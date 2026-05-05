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Internacional

Afirma EUA que tregua con Irán sigue pese a operación en Ormuz

Estados Unidos aseguró que el alto el fuego con Irán se mantiene pese a la operación 'defensiva' desplegada en el estrecho de Ormuz para proteger el tránsito

  • 05
  • Mayo
    2026

Estados Unidos aseguró que la tregua con Irán continúa vigente, a pesar del despliegue militar en el estrecho de Ormuz bajo la operación denominada “Proyecto Libertad”, diseñada para garantizar el tránsito de buques comerciales en la zona.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó en rueda de prensa que las acciones emprendidas por Washington no constituyen una escalada bélica, sino una intervención limitada.

“El alto el fuego no ha concluido”, subrayó el jefe del Pentágono, quien definió la operación como “independiente”, de carácter “defensivo” y con un alcance “focalizado y temporal”.

Operación “defensiva” en una ruta clave

La iniciativa fue lanzada por el presidente Donald Trump con el objetivo de liberar el paso de embarcaciones afectadas por el bloqueo iraní en una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

Hegseth insistió en que la misión tiene un único propósito: “proteger el transporte marítimo comercial inocente de la agresión iraní”.

Además, aclaró que las fuerzas estadounidenses no requieren ingresar en territorio iraní para cumplir su objetivo.

“No buscamos un enfrentamiento”, puntualizó, aunque advirtió que tampoco permitirán restricciones al libre tránsito internacional.

Por su parte, el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, detalló que desde la declaración del alto el fuego se han registrado múltiples incidentes en la región.

Según explicó, Irán ha atacado buques comerciales en al menos nueve ocasiones y ha capturado dos portacontenedores. Asimismo, fuerzas estadounidenses han sido blanco de más de diez ataques.

No obstante, Caine aseguró que estos hechos “se han mantenido por debajo del umbral que justificaría el reinicio de operaciones de combate a gran escala”.

Advertencia a Teherán y mensaje al mundo

Pese al tono contenido, Washington dejó claro que mantiene su capacidad de respuesta.

“Ningún adversario debería confundir nuestra actual contención con una falta de determinación”, advirtió Caine.

En paralelo, Hegseth lanzó un mensaje a la comunidad internacional al señalar que la operación estadounidense no será permanente.

“El mundo necesita esta vía fluvial mucho más de lo que la necesitamos nosotros. Estamos estabilizando la situación para que el comercio pueda fluir nuevamente”, afirmó.

Cabe señalar que el estrecho de Ormuz, por donde circula alrededor del 20% del petróleo mundial, permanece en el centro de la tensión geopolítica desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán el pasado 28 de febrero.


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