Gracias, Rayados: tras el descenso, Tigres se hizo ‘feroz’

Un día como hoy hace pero 30 años, el domingo 24 de marzo de 1996, Tigres descendió a la Primera División “A” en el futbol mexicano tras caer 2-1 ante Rayados en el Clásico Regio 51 que se celebró en el Estadio Universitario, en duelo que inició a las 12:00 horas.

Con goles de Sergio Verdirame y Luis Miguel Salvador, en el duelo de la Jornada 32 de la Temporada 1995-1996 del máximo circuito del balompié azteca, Monterrey “puso el último clavo en el ataúd” de los felinos, que descontaron en los botines de Omar Arellano.

Sin embargo, ese capítulo amargo le trajo momentos dulces al conjunto de la UANL, porque a partir de ese momento, a partir de este parteaguas, comenzó la época dorada de los auriazules al conquistar títulos en el circuito de ascenso, Liga MX, Copa MX, Concachampions, Campeones Cup, Interliga, Campeón de Campeones y SuperLiga, además de disputar finales en Copa Libertadores y Mundial de Clubes.

Ficha

Fútbol mexicano

Primera División

Temporada 1995-1996

Fase regular

Jornada 32

Tigres 1-2 Rayados

Estadio Universitario

Domingo 24 de marzo de 1996

Se fue... pero la mala racha

Tigres vivió un parteaguas tras ser descendido por Rayados a la Primera División “A”:

Títulos de Tigres antes del descenso

2 de Liga: Temporadas 1977-1978 y 1981-1982

2 de Copa México: 1975 y 1996

Títulos después del descenso

6 de Liga: Torneos Apertura 2011, 2015, 2016 y 2017, y Clausura 2019 y 2023

4 de Campeón de Campeones de Liga 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 y 2022-2023

2 de Primera División “A”: Torneos Invierno 1996 y Verano 1997

2 de Campeones Cup: 2018 y 2023

2 de Interliga: 2005 y 2006

2 de Río Grande Plate: 2006 y 2008

1 de Campeón de Campeones de Primera División “A”: 1996-1997

1 de Copa MX: Torneo Clausura 2014

1 de Concachampions: 2020

1 de SuperLiga Norteamericana: 2009

1 de Serie Mundial de Futbol: 2007

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