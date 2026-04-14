Caliente eleva la experiencia del golf con LIV Golf CDMX 2026

La capital del país se prepara para recibir uno de los espectáculos deportivos más innovadores y vibrantes del mundo. Del 16 al 19 de abril, el icónico Club de Golf Chapultepec será el escenario donde el LIV Golf Ciudad de México 2026 marcará un antes y un después en la forma de vivir el golf.

En línea con la conversación global que domina el golf esta semana, el Masters Tournament 2026 dejó como gran protagonista a Rory Mcllroy, quien conquistó su segundo título consecutivo tras imponerse por un solo golpe a Scottie Scheffler, consolidando uno de los momentos más relevantes del año en el deporte.

En este contexto, Caliente.mx reafirma, por tercer año consecutivo, su papel como patrocinador clave del torneo, consolidando su liderazgo en entretenimiento deportivo y su compromiso con el crecimiento del golf en México.

Para 2026, la marca presenta una propuesta integral que eleva la experiencia del evento:

Hospitality premium en zonas exclusivas del campo, ofreciendo atención de primer nivel y acceso privilegiado.

Presencia estratégica de marca a lo largo del recorrido, integrándose de forma orgánica al espectáculo.

Momios en tiempo real, disponibles en su app y sitio web, tanto para competencias individuales como por equipos, permitiendo a los aficionados vivir cada momento con máxima intensidad.

El torneo reunirá a algunas de las figuras más destacadas del circuito internacional, como Jon Rahm, Bryson DeChambeau y Tyrell Hatton, este último uno de los jugadores más destacados del momento tras firmar un top 3 en Augusta, reflejando el alto nivel competitivo que caracteriza al circuito. A ellos se suma el talento mexicano, encabezado por Carlos Ortiz y Abraham Ancer, quienes buscarán brillar ante su afición.

En el formato por equipos, escuadras como Ripper GC, reciente campeón en Australia, y Legion XIII se perfilan como protagonistas de la temporada, gracias a su solidez y consistencia colectiva.

A medida que avanza la temporada, el rendimiento reciente de jugadores y equipos también se refleja en la evolución de los momios en tiempo real disponibles a través de Caliente.mx, donde favoritos y contendientes emergentes permiten a los aficionados seguir el torneo con una perspectiva más estratégica y emocionante.

Los favoritos para ganar individualmente LIV Golf Mexico City 2026 así como los momios para ser campeones son Jon Rahm (+350), seguido por Bryson DeChambeau (+600) y el tercer lugar del Masters de Augusta, Tyrrell Hatton (+1000).

Al apostar 1000 pesos por Jon Rahm, podrías ganar hasta 4500 pesos.

Para complementar con los 10 favoritos, están los golfistas Joaquin Niemann (+1200), Thomas Detry (+1600), Abraham Ancer (+1800), Dean Burmester (+1800), David Puig (+1800), Lucas Herbert (+2200), Dustin Johnson (+2500) y Carlos Ortiz (+2500).

Estos momios pueden cambiar. Para poder consultar los momios actualizados, te recomendamos consultar la aplicación y sitio web de Caliente.mx

Con una propuesta que fusiona deporte de élite, innovación y tecnología, LIV Golf continúa transformando el panorama global del golf, mientras Caliente.mx fortalece su posicionamiento como referente en experiencias deportivas de alto impacto en México.

A través de más días, más emoción y más espectáculo, el LIV Golf Ciudad de México 2026 promete ser una experiencia imperdible.

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