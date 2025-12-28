Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
AP_25362597875929_ac8d5643d2
Deportes

Calvert-Lewin extiende su racha goleadora con el Leeds

Dominic Calvert-Lewin marcó por sexto partido consecutivo y rescató el empate 1-1 del Leeds ante Sunderland en la Premier League

  • 28
  • Diciembre
    2025

Dominic Calvert-Lewin anotó por sexto partido consecutivo, esta vez para darle al Leeds United un empate 1-1 frente al Sunderland en el Estadio de la Luz, en actividad de la Premier League.

El delantero inglés igualó el marcador al minuto 47 con un remate de primera intención a corta distancia, tras un centro preciso del estadounidense Brenden Aaronson, confirmando su gran momento físico y futbolístico luego de varias temporadas marcadas por lesiones.

El Sunderland se había adelantado en el marcador al minuto 28, cuando Simon Adingra aprovechó un pase filtrado a espaldas del lateral Granit Xhaka y definió con un disparo curvado de pierna derecha que se incrustó en el poste lejano.

El resultado fue un golpe para el Sunderland, que desaprovechó la oportunidad de escalar al quinto lugar de la tabla y se mantiene séptimo, mientras que el Leeds extendió su racha a cinco partidos sin derrota, alejándose a siete puntos de la zona de descenso.

Gracias a esta racha goleadora y a su continuidad sin lesiones, Calvert-Lewin vuelve a colocarse en la órbita de la selección de Inglaterra, con la mira puesta en una posible convocatoria rumbo al Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Más tarde este domingo, el Crystal Palace recibirá al Tottenham para cerrar la jornada.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25364078008749_66e9c2cf37
Jokic se lesiona la rodilla izquierda y sale cojeando ante Miami
deportes_lucas_barbosa_rayados_b960f231f1
Rayados buscará reforzar más su ataque con un jugador de Brasil
AP_25361737925539_1725f975a5
Conoce a los primeros clasificados a octavos de la Copa Africana
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_29_at_10_02_17_PM_7c585805e3
Habilita Monterrey albergue temporal por bajas temperaturas
AP_25364078008749_66e9c2cf37
Jokic se lesiona la rodilla izquierda y sale cojeando ante Miami
inter_ataque_puerto_yemen_8954a7f748
Arabia Saudí ataca puerto de Yemen por supuesto embarque de armas
publicidad

Más Vistas

drews_866be2b409
Hallan a una víctima y detienen a siete por ataque en Chiapas
a18e5290_a946_41ac_bf45_5c8366b6790c_555b252735
Accidente laboral deja dos muertos en Santa Catarina
G9_Rzq8_W_Wg_A_Aqw_UB_aa5db7ab90
Al menos 20 heridos en descarrilamiento del Tren en Oaxaca
publicidad
×