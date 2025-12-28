Calvert-Lewin extiende su racha goleadora con el Leeds

Dominic Calvert-Lewin anotó por sexto partido consecutivo, esta vez para darle al Leeds United un empate 1-1 frente al Sunderland en el Estadio de la Luz, en actividad de la Premier League.

El delantero inglés igualó el marcador al minuto 47 con un remate de primera intención a corta distancia, tras un centro preciso del estadounidense Brenden Aaronson, confirmando su gran momento físico y futbolístico luego de varias temporadas marcadas por lesiones.

El Sunderland se había adelantado en el marcador al minuto 28, cuando Simon Adingra aprovechó un pase filtrado a espaldas del lateral Granit Xhaka y definió con un disparo curvado de pierna derecha que se incrustó en el poste lejano.

El resultado fue un golpe para el Sunderland, que desaprovechó la oportunidad de escalar al quinto lugar de la tabla y se mantiene séptimo, mientras que el Leeds extendió su racha a cinco partidos sin derrota, alejándose a siete puntos de la zona de descenso.

Gracias a esta racha goleadora y a su continuidad sin lesiones, Calvert-Lewin vuelve a colocarse en la órbita de la selección de Inglaterra, con la mira puesta en una posible convocatoria rumbo al Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Más tarde este domingo, el Crystal Palace recibirá al Tottenham para cerrar la jornada.

