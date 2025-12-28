Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
lucas_ocampos_rayados_suspension_c98456ffa2
Deportes

Lucas Ocampos vuelve a ser baja, ahora por una parálisis facial

Rayados informó que el atacante argentino presentó una parálisis facial de hemicara izquierda y no participara en la Copa Pacífica. También es duda para la J1

  • 28
  • Diciembre
    2025

Nuevamente el Club de Futbol Monterrey encendió las alarmas después de que informara que Lucas Ocampos volvió a sufrir una nueva lesión, ahora... ¡Una parálisis facial!

Y es que el club, mediante sus redes sociales, dio a conocer que el atacante argentino presentó una parálisis facial de hemicara izquierda, de probable etiología viral, situación que ya está siendo atendida por el cuerpo médico.

Según el comunicado de Rayados, Ocampos deberá permanecer en reposo durante una semana como parte del tratamiento, con el objetivo de garantizar una recuperación adecuada antes de volver a la actividad.

Con este cuadro, el argentino estaría descartado para realizar el viaje este viernes a Guadalajara, para la participación de Rayados en la Copa Pacífica.

En dicho torneo, "La Pandilla" se medirá a la Universidad de Guadalajara y, en caso de lograr el triunfo, se enfrentarán a Atlas o Chivas, dependiendo de quién sea el ganador.

Además de esto, la presencia de Ocampos para el arranque del Clausura 2026 también genera incertidumbre, pues también es duda para la Jornada 1 ante Toluca, encuentro en el que el cuerpo técnico evaluará su evolución en los próximos días antes de tomar una decisión final.

Pese a esto, en el campamento albiazul se mantiene la calma, confiando en que la evolución del jugador sea favorable y que pueda reincorporarse lo antes posible a los entrenamientos, siempre priorizando su salud.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25364078008749_66e9c2cf37
Jokic se lesiona la rodilla izquierda y sale cojeando ante Miami
deportes_lucas_barbosa_rayados_b960f231f1
Rayados buscará reforzar más su ataque con un jugador de Brasil
AP_25361737925539_1725f975a5
Conoce a los primeros clasificados a octavos de la Copa Africana
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_29_at_10_02_17_PM_7c585805e3
Habilita Monterrey albergue temporal por bajas temperaturas
AP_25364078008749_66e9c2cf37
Jokic se lesiona la rodilla izquierda y sale cojeando ante Miami
inter_ataque_puerto_yemen_8954a7f748
Arabia Saudí ataca puerto de Yemen por supuesto embarque de armas
publicidad

Más Vistas

drews_866be2b409
Hallan a una víctima y detienen a siete por ataque en Chiapas
a18e5290_a946_41ac_bf45_5c8366b6790c_555b252735
Accidente laboral deja dos muertos en Santa Catarina
G9_Rzq8_W_Wg_A_Aqw_UB_aa5db7ab90
Al menos 20 heridos en descarrilamiento del Tren en Oaxaca
publicidad
×