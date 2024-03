Cambia de formato la UEFA Champions League 2024-25

La UEFA presentó hoy mediante un video un nuevo formato para la Champions League que se implementará a partir de la próxima temporada, enfocado en el mérito deportivo.

El cambio implica la eliminación de la fase de grupos de 32 equipos y la introducción de un único grupo con 36 clubes. Solo los 8 primeros clasificados avanzarán a la fase de eliminación directa.

Una transformación radical fue la que realizó la UEFA en el formato de la Champions League adoptando un modelo de competición similar al propuesto por la Superliga Europea, que finalmente no se concretó.

Este cambio representa una nueva forma de disputar el torneo más importante a nivel de clubes en Europa.

Los cambios anunciados por la UEFA para el formato de la Champions League implican:

Con esta nueva estructura, la UEFA busca ofrecer a los aficionados la oportunidad de presenciar enfrentamientos entre los mejores equipos de manera más frecuente y en etapas más tempranas de la competición, ampliando así la diversidad de rivales a los que se enfrentarán los participantes.

An exciting new era for European club football awaits 🤩



Here’s how the #UCL will look from 2024/25 👇 pic.twitter.com/mEffFOpX2O