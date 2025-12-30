Podcast
Finanzas

Prevén ‘boom’ restaurantero en Nuevo León para 2026

Se estima que en 2026 se registrarán al menos 1,100 aperturas de negocios en este sector, para llegar a un total de 22,800 establecimientos al cierre del 2026

El sector restaurantero de Nuevo León enfrenta un escenario prometedor de cara al 2026, en donde espera registrar al menos 1,100 aperturas de negocios, lo que significaría un crecimiento de 5% respecto a este año. 

A diferencia de 2025, en donde hubo cierta cautela para las inversiones y retos en costos operativos y en déficit de personal, el año que viene será más dinámico, impulsado por más proyectos turísticos y de hospitalidad, inversión nacional e internacional focalizada en Monterrey y su zona metropolitana y el Mundial de Futbol, aunque solo de forma estratégica, explicó Kathia Guajardo Bosques, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), Nuevo León. 

En entrevista exclusiva con El Horizonte, la líder de dicho gremio en la entidad explicó que la apertura de al menos 1,100 establecimientos durante 2026 representaría un crecimiento de 5% anual, con relación a la oferta actual de 21,700 negocios. 

“Actualmente, en el estado operan aproximadamente 21,700 establecimientos del giro restaurantero y de preparación de alimentos en la formalidad". 

"Para 2026, desde Canirac Nuevo León estimamos entre 1,000 y 1,100 nuevas aperturas, lo que representaría un crecimiento cercano al 5% anual; el estado podría cerrar 2026 con aproximadamente 22,800 restaurantes formales”, detalló. 

Añadió que la celebración del Mundial 2026 en la entidad sí impulsará el consumo, pero únicamente de forma focalizada y estratégica. 

“No todos los restaurantes verán el mismo impacto; los principales beneficios se concentrarán en zonas turísticas y hoteleras, corredores gastronómicos y áreas cercanas a sedes de eventos y concentración de visitantes”, subrayó. 

Además, reconoció que el evento deportivo representa una oportunidad real, pero también un reto. 

Y es que, agregó, “los restaurantes deberán estar preparados en capacidad operativa, servicio, personal y estandarización, porque la demanda será intensa pero temporal”. 

Mientras tanto, adelantó que ya se observa un mayor interés de franquicias y cadenas nacionales e internacionales por establecerse en Nuevo León rumbo a 2026. 

Los formatos que más se prevé que crezcan son: fast casual y comida rápida, por su volumen y estandarización; las cadenas internacionales de comida casual, muy orientadas al turismo; los sports bars y conceptos familiares, que van ligados al entretenimiento; y las cafeterías, incluidas las bakery y los formatos grab & go (modelo de venta rápida de alimentos ya preparados y envasados como sándwiches y ensaladas para llevar al instante, sin largas esperas, ideales para la gente con prisa) ante la alta movilidad del visitante. 

Nuevo León se coloca como uno de los estados con mayor concentración de restaurantes del país, impulsado por crecimiento poblacional, dinamismo económico, turismo de negocios y una zona metropolitana altamente activa, puntualizó Guajardo Bosques. 

¿Será más caro?

Aunque se proyectan más aperturas de negocios, la líder de la Canirac, Nuevo León, Kathia Guajardo Bosques, anticipó que en 2026 los precios en los menús mostrarán incrementos.  

Esto ocurriría ante la incertidumbre por el tema arancelario y la presión inflacionaria, lo que traerá mayor presión en costos para estos negocios.  

Se podrían generar incrementos en los precios de los menús entre 10% y 15% para el próximo año, y los insumos importados también hasta un 15% en algunos casos.   

“Abrimos un periodo crítico, el 2026 no será fácil, será un año extremadamente caro, con carga fiscal inédita”, expresó.


