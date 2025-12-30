Podcast
Deportes

LeBron James cumple 41 años celebrando con récords en la NBA

LeBron James celebra 41 años con una carrera histórica: campeonatos, récords absolutos y un legado que lo coloca entre los mejores de todos los tiempos

  • 30
  • Diciembre
    2025

“Estas son Las Mañanitas…”, el baloncesto está de fiesta, ya que uno de los mejores basquetbolistas del mundo, el estadounidense LeBron James, cumple este martes 41 años de edad… y sus regalos son todos los logros que ha conquistado en la National Basketball Association (NBA).

LeBron Raymone James, Señor, quien nació el 30 de diciembre de 1984, en Akron, Ohio, Estados Unidos, ha defendido tres jerseys profesionales: Cavaliers de Cleveland, Heat de Miami y Lakers de Los Ángeles.

Ha disputado 10 finales en la NBA, cuatro de ellas las ha ganado (en 2012, 2013, 2016 y 2020) y seis las ha perdido (en 2007, 2011, 2014, 2015, 2017 y 2018).

En 2023 fue monarca en la NBA Cup.

LeBron tiene tres hijos con Savannah Brinson, su novia desde que eran estudiantes: El primero, LeBron Junior (“Bronx”), nació el 6 de octubre de 2004; el segundo, Bryce Maximus, nació el 14 de junio de 2007; y la tercera, Zhuri, nació el 22 de octubre de 2014.

Entérate

Estos son las participaciones de LeBron James, pero fuera de la duela:

Cine

AÑO    PELÍCULA

2008    More than a game
2009    Square Roots: The Story of SpongeBob SquarePants
2015    Trainwreck
2018    Smallfoot
2021    Space Jam: A New Legacy
2023    House Party

Televisión

AÑO    PROGRAMA

2005    Los Simpson
2009    My Wife and Kids
2009    Entourage
2009    SpongeBob’s Truth or Square
2011-2014    The LeBrons
2015    Survivor’s Remorse
2016    Teen Titans Go!
2018    The Shop
2019    Million Dollar Mile
2024    Starting 5

Además, es ¡'míster récords'!

Sus marcas

  • Más puntos en la NBA: 50,473 puntos anotados, incluyendo temporada regular y playoffs.
  • Más puntos en la temporada regular de la NBA: 42,184 puntos
  • Más puntos en los playoffs de la NBA: 8,289
  • Más temporadas de NBA: 23
  • Más partidos consecutivos anotando 10 puntos: 1,297
  • Más partidos de 30 puntos en la historia de la NBA.
  • Más minutos jugados: 59,041 minutos en la temporada regular.
  • Más intentos de tiros de campo: 30,583 tiros en la temporada regular.
  • Más partidos jugados: 1,837 partidos en su carrera, incluyendo la temporada regular y los Playoffs.
  • Más partidos jugados de playoffs: 292
  • Más victorias en playoffs: 184
  • Más minutos, tiros de campo y robos en la historia de los playoffs de la NBA.
  • Jugador más joven en ser seleccionado como la primera elección del draft: 18 años y 182 días.
  • Jugador más joven en ser nombrado MVP del Juego de las Estrellas: 21 años y 55 días.
  • Más selecciones del Juego de las Estrellas: 21
  • Más selecciones All-NBA: 21
  • Más selecciones del Primer Equipo All-NBA: 13
  • Único jugador en ganar el MVP de las Finales con tres franquicias diferentes: Miami Heat, Cleveland Cavaliers y Los Ángeles Lakers
  • Único jugador de 40 años o más en ser seleccionado como All-NBA en la historia de la NBA.
  • Jugador de mayor edad en liderar a su equipo en puntos totales en una temporada en la historia de la NBA.

LOGROS EN LA NBA

Con los Cleveland Cavaliers (2003 - 2010)

  • Novato del Año de la NBA (2004)
  • Primer equipo All-Rookie de la NBA (2004)
  • 6 veces All-Star de la NBA (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010)
  • 2 veces MVP del Juego de Estrellas de la NBA (2006, 2008)
  • 2 veces Jugador Más Valioso de la NBA (2009, 2010)
  • 4 veces Primer Equipo All-NBA (2006, 2008, 2009, 2010)
  • 2 veces Segundo Equipo All-NBA (2005, 2007)
  • 2 veces Primer Equipo Defensivo de la NBA (2009, 2010)
  • Máximo anotador de la NBA (2008)

Con Miami Heat (2010 - 2014)

  • 2 veces campeón de la NBA (2012, 2013)
  • 2 veces MVP de las Finales de la NBA (2012, 2013)
  • 2 veces MVP de la NBA (2012, 2013)
  • 4 veces All-Star de la NBA (2011, 2012, 2013, 2014)
  • 4 veces Primer Equipo All-NBA (2011, 2012, 2013, 2014)
  • 3 veces Primer Equipo Defensivo de la NBA (2011, 2012, 2013)
  • Segundo Equipo Defensivo de la NBA (2014)

Cleveland Cavaliers (2014 - 2018)

  • Campeón de la NBA (2016)
  • MVP de las Finales de la NBA (2016)
  • 4 veces All-Star de la NBA (2015, 2016, 2017, 2018)
  • 4 veces Primer Equipo All-NBA (2015, 2016, 2017, 2018)
  • MVP del Juego de Estrellas de la NBA (2018)

Los Angeles Lakers (2018 - presente)

  • Campeón de la NBA (2020)
  • MVP de las Finales de la NBA (2020)
  • 5 veces All-Star de la NBA (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
  • Primer equipo All-NBA (2020)
  • Segundo equipo All-NBA (2021)
  • 2 veces Tercer Equipo All-NBA (2019, 2022)
  • Líder en asistencias de la NBA (2020)
  • Equipo del 75 aniversario de la NBA4
  • Se convierte en el anotador histórico de la NBA (2023).
  • Campeón de la Copa de la NBA durante la temporada (2023).
  • MVP de la Copa de la NBA durante la temporada (2023).
  • Se convierte en el primer jugador en la historia de la NBA en superar los 50,000 puntos totales en la temporada regular y los Playoffs combinados (2025).

A nivel internacional

Medallas de oro

  • Juegos Olímpicos de 2024 (nombrado MVP)
  • Juegos Olímpicos de 2012
  • Juegos Olímpicos de 2008
  • Campeonato FIBA Américas 2007
  • USA Basketball Festival de Desarrollo Juvenil 2001

Medallas de bronce

  • Campeonato Mundial FIBA 2006
  • Juegos Olímpicos de 2004

Reconocimientos

  • USA Basketball Atleta Masculino del Año 2012

×