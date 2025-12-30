LeBron James cumple 41 años celebrando con récords en la NBA

“Estas son Las Mañanitas…”, el baloncesto está de fiesta, ya que uno de los mejores basquetbolistas del mundo, el estadounidense LeBron James, cumple este martes 41 años de edad… y sus regalos son todos los logros que ha conquistado en la National Basketball Association (NBA).

LeBron Raymone James, Señor, quien nació el 30 de diciembre de 1984, en Akron, Ohio, Estados Unidos, ha defendido tres jerseys profesionales: Cavaliers de Cleveland, Heat de Miami y Lakers de Los Ángeles.

Ha disputado 10 finales en la NBA, cuatro de ellas las ha ganado (en 2012, 2013, 2016 y 2020) y seis las ha perdido (en 2007, 2011, 2014, 2015, 2017 y 2018).

En 2023 fue monarca en la NBA Cup.

LeBron tiene tres hijos con Savannah Brinson, su novia desde que eran estudiantes: El primero, LeBron Junior (“Bronx”), nació el 6 de octubre de 2004; el segundo, Bryce Maximus, nació el 14 de junio de 2007; y la tercera, Zhuri, nació el 22 de octubre de 2014.

Entérate

Estos son las participaciones de LeBron James, pero fuera de la duela:

Cine

AÑO PELÍCULA

2008 More than a game

2009 Square Roots: The Story of SpongeBob SquarePants

2015 Trainwreck

2018 Smallfoot

2021 Space Jam: A New Legacy

2023 House Party

Televisión

AÑO PROGRAMA

2005 Los Simpson

2009 My Wife and Kids

2009 Entourage

2009 SpongeBob’s Truth or Square

2011-2014 The LeBrons

2015 Survivor’s Remorse

2016 Teen Titans Go!

2018 The Shop

2019 Million Dollar Mile

2024 Starting 5

Además, es ¡'míster récords'!

Sus marcas

Más puntos en la NBA: 50,473 puntos anotados, incluyendo temporada regular y playoffs.

Más puntos en la temporada regular de la NBA: 42,184 puntos

Más puntos en los playoffs de la NBA: 8,289

Más temporadas de NBA: 23

Más partidos consecutivos anotando 10 puntos: 1,297

Más partidos de 30 puntos en la historia de la NBA.

Más minutos jugados: 59,041 minutos en la temporada regular.

Más intentos de tiros de campo: 30,583 tiros en la temporada regular.

Más partidos jugados: 1,837 partidos en su carrera, incluyendo la temporada regular y los Playoffs.

Más partidos jugados de playoffs: 292

Más victorias en playoffs: 184

Más minutos, tiros de campo y robos en la historia de los playoffs de la NBA.

Jugador más joven en ser seleccionado como la primera elección del draft: 18 años y 182 días.

Jugador más joven en ser nombrado MVP del Juego de las Estrellas: 21 años y 55 días.

Más selecciones del Juego de las Estrellas: 21

Más selecciones All-NBA: 21

Más selecciones del Primer Equipo All-NBA: 13

Único jugador en ganar el MVP de las Finales con tres franquicias diferentes: Miami Heat, Cleveland Cavaliers y Los Ángeles Lakers

Único jugador de 40 años o más en ser seleccionado como All-NBA en la historia de la NBA.

Jugador de mayor edad en liderar a su equipo en puntos totales en una temporada en la historia de la NBA.

LOGROS EN LA NBA

Con los Cleveland Cavaliers (2003 - 2010)

Novato del Año de la NBA (2004)

Primer equipo All-Rookie de la NBA (2004)

6 veces All-Star de la NBA (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010)

2 veces MVP del Juego de Estrellas de la NBA (2006, 2008)

2 veces Jugador Más Valioso de la NBA (2009, 2010)

4 veces Primer Equipo All-NBA (2006, 2008, 2009, 2010)

2 veces Segundo Equipo All-NBA (2005, 2007)

2 veces Primer Equipo Defensivo de la NBA (2009, 2010)

Máximo anotador de la NBA (2008)

Con Miami Heat (2010 - 2014)

2 veces campeón de la NBA (2012, 2013)

2 veces MVP de las Finales de la NBA (2012, 2013)

2 veces MVP de la NBA (2012, 2013)

4 veces All-Star de la NBA (2011, 2012, 2013, 2014)

4 veces Primer Equipo All-NBA (2011, 2012, 2013, 2014)

3 veces Primer Equipo Defensivo de la NBA (2011, 2012, 2013)

Segundo Equipo Defensivo de la NBA (2014)

Cleveland Cavaliers (2014 - 2018)

Campeón de la NBA (2016)

MVP de las Finales de la NBA (2016)

4 veces All-Star de la NBA (2015, 2016, 2017, 2018)

4 veces Primer Equipo All-NBA (2015, 2016, 2017, 2018)

MVP del Juego de Estrellas de la NBA (2018)

Los Angeles Lakers (2018 - presente)

Campeón de la NBA (2020)

MVP de las Finales de la NBA (2020)

5 veces All-Star de la NBA (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)

Primer equipo All-NBA (2020)

Segundo equipo All-NBA (2021)

2 veces Tercer Equipo All-NBA (2019, 2022)

Líder en asistencias de la NBA (2020)

Equipo del 75 aniversario de la NBA4

Se convierte en el anotador histórico de la NBA (2023).

Campeón de la Copa de la NBA durante la temporada (2023).

MVP de la Copa de la NBA durante la temporada (2023).

Se convierte en el primer jugador en la historia de la NBA en superar los 50,000 puntos totales en la temporada regular y los Playoffs combinados (2025).

A nivel internacional

Medallas de oro

Juegos Olímpicos de 2024 (nombrado MVP)

Juegos Olímpicos de 2012

Juegos Olímpicos de 2008

Campeonato FIBA Américas 2007

USA Basketball Festival de Desarrollo Juvenil 2001

Medallas de bronce

Campeonato Mundial FIBA 2006

Juegos Olímpicos de 2004

Reconocimientos

USA Basketball Atleta Masculino del Año 2012

