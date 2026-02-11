Habilita FIFA a Fidalgo para jugar con México y Flores con Canadá

La Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA) oficializó cambios de federación que impactan directamente al proyecto del Tri rumbo al Mundial 2026: Marcelo Flores quedó registrado como jugador elegible para Canadá y Álvaro Fidalgo ya puede vestir la camiseta de México en competencias internacionales.

Fidalgo, listo para ser opción de Aguirre

Tras semanas de trámites administrativos y consultas formales, la Federación Mexicana de Futbol recibió la notificación que despeja cualquier obstáculo reglamentario para el mediocampista nacido en España y naturalizado mexicano.

Fidalgo llegó a la Liga MX en 2021 y se consolidó como una de las piezas más constantes del América antes de emigrar al futbol europeo en 2026 con el conjunto del Real Betis.

Con el visto bueno internacional, Fidalgo puede ser convocado por Javier Aguirre para los partidos de marzo, cuando México enfrentará a potencias europeas.

Marcelo Flores cierra su etapa con el Tri

En contraste, la plataforma oficial de la FIFA para cambios de federación registró la decisión de Marcelo Flores de representar a Canadá.

El jugador de Tigres, con pasado en selecciones juveniles mexicanas, ya es elegible para la Hoja de Maple y podrá ser convocado desde la próxima Fecha FIFA.

El propio Javier Aguirre había adelantado meses atrás que el futbolista había tomado su camino.

“Tomó su decisión y me parece más que válida; cero rencores… yo haría lo mismo”, declaró entonces el seleccionador nacional.

Flores, nacido en Ontario y formado en Inglaterra, había mantenido abiertas sus opciones internacionales. Su participación como invitado en amistosos de Canadá a finales de 2025 fue una señal clara de que el cambio estaba cerca.

Mientras Fidalgo se perfila como una posible carta nueva para Aguirre, Marcelo Flores buscará ganarse un lugar con Canadá en la justa que se disputará en Norteamérica.

