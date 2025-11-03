Captan agresión en partido de Borregos; Tec reprueba conducta

Usuarios de redes sociales difundieron imágenes sobre la conducta antideportiva ejercida por jugador de Borregos del Tecnológico de Monterrey durante el partido de futbol americano correspondiente a la jornada 9 de la Liga Mayor registrado el pasado domingo.

Esto sucedió en el encuentro con Borregos CEM, cuando al concluir una jugada dentro del campo, el jugador con la camisa número 44, identificado como José López se levantó y al tratar de ponerse en pie, pasar su taco cerca de su pierna.

Sin embargo, López decidió acomodar su pie sobre la rodilla para después subirse sobre ella. Esto es considerado como conducta antideportiva debido a que de manera intencional buscó lesionar a su oponente.

De acuerdo con diversos comentarios emitidos en redes sociales, esta es la segunda ocasión en que el jugador regiomontano lleva a cabo este tipo de agresiones contra otro deportista. Esta situación generó molestia entre los aficionados debido a que siguió formando parte del equipo en aquella ocasión.

Por ello, pidieron tanto al instituto académico como a la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano que tomaran las acciones correspondientes.

Reprueban conducta de estudiante

Por estos hechos, el Tecnológico de Monterrey emitió un comunicado donde reprueba la conducta practicada por el estudiante, debido a que fomentan valores como el respeto y juego limpio como pilares del deporte.

