Deportes

FIFA avala a Ledezma y Gutiérrez para jugar con México

La FIFA dio luz verde para que Richard Ledezma y Brian Gutiérrez representen al Tri y puedan jugar los amistosos ante Panamá y Bolivia

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó que la FIFA autorizó la elegibilidad de Richard Ledezma y Brian Gutiérrez para representar a la Selección Nacional de México, poniendo fin a las dudas sobre su situación internacional.

“La FIFA ha confirmado la elegibilidad de los jugadores Richard Ledezma y Brian Gutiérrez para representar a nuestra Selección Nacional”, informó la FMF en un comunicado oficial.

Luz verde para los amistosos

Con esta resolución, ambos futbolistas quedan habilitados de inmediato para integrarse al combinado tricolor y disputar los partidos de preparación frente a Panamá, el jueves 22 de enero, y Bolivia, el domingo 25, como parte del proceso rumbo a futuras competencias oficiales.

El aval fortalece las opciones del cuerpo técnico encabezado por Javier “Vasco” Aguirre, que podrá contar con dos refuerzos considerados entre los más prometedores del actual proceso.

El trámite clave ante la FIFA

El principal obstáculo era el llamado One Time Switch, trámite requerido para jugadores con doble nacionalidad que deciden cambiar de federación.

Tras un trabajo coordinado entre la FMF y la US Soccer, la documentación fue aprobada por el máximo organismo rector del futbol mundial.

La decisión representa un paso estratégico para México en la disputa por talento binacional en la región.

Richard Ledezma, talento con formación europea

Richard Ledezma es mediocampista ofensivo formado en el PSV Eindhoven, donde desarrolló una sólida base táctica y técnica.

Nacido en Estados Unidos y de ascendencia mexicana, había representado a selecciones juveniles de la USMNT, sin disputar partidos oficiales de categoría mayor.

En el Apertura 2025 con Chivas, Ledezma sumó 17 apariciones y 950 minutos, con un gol y cinco asistencias, destacando por su capacidad para combinar labores defensivas y ofensivas.

Brian Gutiérrez, proyección desde la MLS

Brian Gutiérrez, de 22 años, se consolidó en el Chicago Fire de la MLS antes de incorporarse a Chivas para el Clausura 2026.

Acumula 164 partidos en la liga estadounidense, con 21 goles y 25 asistencias.

Al igual que Ledezma, cuenta con antecedentes en selecciones juveniles de Estados Unidos y doble nacionalidad, por lo que requería la validación de la FIFA para quedar habilitado con México.

La resolución elimina cualquier obstáculo administrativo y permite que ambos jugadores sean considerados sin restricciones en futuras convocatorias, tanto en partidos amistosos como en compromisos oficiales, dentro del camino de preparación de la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026.


