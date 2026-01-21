Ecuador impone arancel del 30% a productos de Colombia

Los aranceles no son un tema nuevo, pero ahora el que los impone tal vez sí lo sea.

Este miércoles Ecuador anunció la imposición de aranceles del 30% a las importaciones de productos de Colombia, argumentando el déficit comercial de $1,000 millones de dólares con dicho país y la falta de reciprocidad en el cuidado de las fronteras.

Estas acusaciones fueron rechazadas por Colombia.

Fue el presidente Daniel Noboa quien dio a conocer esta noticia mediante su cuenta de X, en donde aseguró que Ecuador ha realizado “esfuerzos reales de cooperación con Colombia” y señaló que, mientras “hemos insistido en el diálogo”, los militares ecuatorianos “siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera, sin cooperación alguna” de sus pares de ese país.

De acuerdo con su anuncio, estos aranceles entrarán en vigor a partir del 1 de febrero.

Tras darse este anuncio, el Ministerio de Defensa de Colombia señaló en su cuenta de X que la cooperación de ambos países permitió "resultados concretos contra el narcotráfico transnacional” y precisó que en una acción conjunta “se logró la incautación de 2,24 toneladas de marihuana en la zona fronteriza”.

Por último, añadió que el país reafirma su compromiso con la cooperación bilateral en seguridad, intercambio de información y acción coordinada en zonas fronterizas.

'Los aranceles son una agresión económica': Colombia

Después de que Daniel Noboa realizara el anuncio de la imposición de un arancel del 30% a productos colombianos, el ministro de Minas y Energía de ese país, Edwin Palma, rechazó la medida y la calificó como “una agresión económica que rompe el principio de integración regional”, tras lo cual señaló que “es primordial el diálogo entre naciones y no medidas unilaterales que solo afectan a nuestros pueblos”.

En su mensaje también recordó que Colombia vendió de manera continua alrededor del 90% de la energía eléctrica exportable de su país durante la crisis energética de Ecuador a finales de 2024.

Actualmente, Colombia continúa proveyendo de electricidad a Ecuador.

