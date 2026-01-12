Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
familia_intoxicada_kfc_monterrey_calusurado_solidaridad_2119f5ff5e
Nuevo León

Reportan mejoría en menores intoxicados por consumo de pollo 

La madre que denunció una presunta intoxicación tras ingerir pollo frito en Monterrey, informó que sus hijos menores de edad presentan una evolución favorable

  • 12
  • Enero
    2026

Emily García, la madre de familia que denunció una presunta intoxicación tras ingerir pollo frito en Monterrey, informó que sus hijos menores de edad presentan una evolución favorable. 

Aunque ambos permanecen hospitalizados, su estado de salud mejora paulatinamente.

Ante los rumores difundidos en internet, García aclaró en sus redes sociales.

“Están publicando información falsa, ¡¡¡¡no se alarmen, son mentiras!!!! Mis hijos están bien. Recuperando”, escribió García en sus redes sociales.

WhatsApp Image 2026-01-12 at 6.21.08 PM.jpeg

La denuncia ciudadana provocó la intervención de la Secretaría de Salud de Nuevo León, que suspendió de inmediato la sucursal de KFC ubicada en la zona de Solidaridad. 

El incidente ocurrió la noche del lunes 5 de enero, luego de que la familia realizara un pedido a domicilio. 

familia intoxicada kfc monterrey calusurado solidaridad.jpg

Según el testimonio, a pesar de notar que las piezas lucían "recalentadas" y eran inusualmente pequeñas, decidieron consumirlas.

Los hermanitos se encuentran recuperándose de la intoxicación alimentaria en el Hospital Metropolitano.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_justin_hailey_bieber_f83b7ee97a
Hailey Bieber desmiente abuso por parte de Justin
AP_26008787774282_d8f01833c7
El Madrid vence y habrá Clásico en la final de la Supercopa
7f2241fe_1581_45a6_8072_94d1bc2ce5c7_ea44687a4e
Compran roscas de Reyes al mayoreo para hacer negocio
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_13_at_8_37_00_PM_911155723a
Llega a Monterrey corazón desde Tampico para trasplante
Whats_App_Image_2026_01_13_at_6_54_48_PM_a7ccd6d85e
Donald Trump califica al T-MEC como 'irrelevante'
nl_c4_sur_adrian_8dcbaea5df
Pone Adrián de la Garza primera piedra del C4 Sur
publicidad

Más Vistas

Carlos_La_Rana_Gorham_ffe143af71
Justifican detención del boxeador 'La Rana'; madre exige justicia
Fallece_hermano_Rocha_Moya_d8c5dbee88
Fallece Antonio Rocha Moya, hermano de Gobernador de Sinaloa
Cambio_propietario_digital_Nuevo_Leon_5691b7729f
Cambio de propietario de auto será 100% en línea en 2026
publicidad
×