Reportan mejoría en menores intoxicados por consumo de pollo 

Emily García, la madre de familia que denunció una presunta intoxicación tras ingerir pollo frito en Monterrey, informó que sus hijos menores de edad presentan una evolución favorable.

Aunque ambos permanecen hospitalizados, su estado de salud mejora paulatinamente.

Ante los rumores difundidos en internet, García aclaró en sus redes sociales.

“Están publicando información falsa, ¡¡¡¡no se alarmen, son mentiras!!!! Mis hijos están bien. Recuperando”, escribió García en sus redes sociales.

La denuncia ciudadana provocó la intervención de la Secretaría de Salud de Nuevo León, que suspendió de inmediato la sucursal de KFC ubicada en la zona de Solidaridad.

El incidente ocurrió la noche del lunes 5 de enero, luego de que la familia realizara un pedido a domicilio.

Según el testimonio, a pesar de notar que las piezas lucían "recalentadas" y eran inusualmente pequeñas, decidieron consumirlas.

Los hermanitos se encuentran recuperándose de la intoxicación alimentaria en el Hospital Metropolitano.

