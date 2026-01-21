Sultanes Femenil presenta sus nuevas indumentarias para 2026

La organización Sultanes Femenil inició la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Softbol con la presentación de su nueva imagen y la conformación de un plantel renovado. El club dio a conocer los uniformes oficiales que utilizará durante la campaña, así como los movimientos realizados para fortalecer el roster rumbo al arranque del calendario.

Uniformes Sultanes Femenil temporada 2026

La indumentaria mantiene los colores institucionales que han identificado al equipo desde su ingreso a la LMS. El uniforme de local conserva el tono turquesa, con detalles en azul marino y blanco, además del nombre del equipo al frente. Para los juegos como visitante se diseñó una versión en color negro, con acentos en aqua que aportan contraste visual.

Como tercer uniforme, la organización optó por un diseño alternativo de rayas verticales en blanco y azul marino, acompañado de la sigla MTY al centro del pecho. Esta variante busca reforzar el vínculo del equipo con Monterrey y la tradición histórica del club.

¡ESTA ES LA NUEVA PIEL DE SULTANES FEMENIL! 🔥



Diseño, marca y disponibilidad

Los nuevos uniformes fueron desarrollados con materiales ligeros y de alto rendimiento, pensados para la exigencia del calendario regular. La marca encargada de vestir al equipo mantuvo una línea sobria, con ajustes ergonómicos que favorecen la movilidad de las jugadoras en cada posición.

La organización informó que la indumentaria ya se encuentra disponible para la afición en la tienda oficial del estadio y en canales digitales autorizados, como parte de la estrategia de acercamiento con los seguidores del equipo.

Refuerzos Sultanes Femenil LMS 2026

De cara a la nueva campaña, Sultanes Femenil anunció incorporaciones que buscan dar profundidad al pitcheo, al cuadro y a los jardines. Entre los movimientos destacan jugadoras con experiencia en la liga, así como retornos de elementos que ya han vestido el uniforme regiomontano en temporadas anteriores.

El cuerpo técnico contará con nuevas opciones en la rotación de lanzadoras, refuerzos en la receptoría y jugadoras de cuadro interior que amplían las alternativas defensivas. En los jardines, las altas apuntan a fortalecer la cobertura y el orden al bate, con perfiles versátiles que pueden adaptarse a distintos roles.

A continuación te dejamos los nuevos refuerzos para la campaña 2026:

Samantha Show: Pitcher y bateadora.

Yarianna López: Catcher.

Savannah Wysocki: Outfielder.

Suka Van Gurp: Shortstop.

Baylee Klingler: Infielder

Ana Estrella: Pitcher.

Eimy Molina: Catcher.

Denise Pérez, Karen de la Toba y Sol Barreras: Outfielders

Alejandra Treviño, Nallely López y Romina Ruelas: Infielders

Objetivo deportivo y arranque de temporada

Con la combinación de nueva imagen y refuerzos, el equipo apunta a mantenerse competitivo desde las primeras series del calendario. La directiva ha señalado que el objetivo es consolidar un plantel equilibrado que compita por puestos de postemporada y mantenga regularidad durante la campaña.

La presentación de uniformes y jugadoras se difundió a través de las redes sociales oficiales del club, donde se compartieron imágenes y contenido audiovisual del roster 2026.

El equipo disputará su primer partido como locales en contra de las olmecas de Tabasco este próximo jueves 22 de enero desde el estadio de sultanes, donde buscaran arrancar con pie derecho con una victoria.

