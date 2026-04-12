Rachel Zegler gana Olivier 2026 a Mejor Actriz por 'Evita'

La actriz y cantante Rachel Zegler se alzó con el premio a Mejor Actriz en un Musical en los Premios Olivier 2026 por su interpretación de Eva Perón en el musical “Evita”.

La ceremonia, celebrada en el Royal Albert Hall, reconoció el debut de Zegler en el West End, consolidando su transición del cine al teatro con una actuación que fue ampliamente elogiada por la crítica.

Rachel Zegler stuns with her Olivier Award for Best Actress in a Musical.



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Un debut impactante

La producción de “Evita”, presentada en el London Palladium y dirigida por Jamie Lloyd, destacó por su estilo contemporáneo y enfoque cercano al concierto de rock.

Uno de los momentos más virales fue cuando Zegler interpretó “Don’t Cry for Me Argentina” desde el balcón del teatro hacia el público en la calle, generando gran repercusión en redes sociales.

La puesta en escena, con música de Andrew Lloyd Webber y letras de Tim Rice, recibió críticas mixtas, aunque el desempeño de la protagonista fue calificado como “electrizante”.

“Paddington” domina la noche

La gran ganadora de la velada fue Paddington The Musical, que obtuvo siete premios, incluido Mejor Nuevo Musical, en una de las ediciones más competitivas de los Olivier.

El montaje, basado en el popular personaje creado por Michael Bond, también fue reconocido por su dirección y actuaciones, consolidándose como el fenómeno teatral del año en Londres.

Reconocimiento y proyección

El galardón marca la primera nominación y victoria de Zegler en los Olivier, reforzando su proyección internacional y su versatilidad artística.

Su interpretación de Eva Perón no solo conquistó al jurado, sino que también conectó con el público, posicionándola como una de las figuras emergentes más destacadas del teatro musical contemporáneo.

La edición 2026 de los premios reafirmó la vitalidad del West End londinense, con producciones innovadoras y actuaciones que continúan marcando tendencia en la escena global.

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