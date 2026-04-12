Trump anuncia que EUA tomará control de estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump anunció este domingo que Estados Unidos tomará el control del estrecho de Ormuz "con efecto inmediato", luego de retirarse de las negociaciones que se entablaban con Irán.

A través de redes sociales, el mandatario republicano afirmó que aunque fue una reunión "buena", que tres puntos incluido el armamento nuclear, no se aprobó.

"La reunión fue bien, se llegó a un acuerdo sobre la mayoría de los puntos, pero el único punto realmente importante, el armamento nuclear, no se aprobó. Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz"

Trump también anunció que ordenó a las fuerzas armadas el interceptar todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán para circular por el estrecho, pues aseguró que esa tasa es "ilegal".

"El bloqueo comenzará en breve. Otros países participarán en este bloqueo. No se permitirá que Irán se beneficie de este acto ilegal de extorsión. Quieren dinero y, más importante aún, quieren armas nucleares", dijo.

También expresó su confianza en que "en algún momento" se llegará a un acuerdo para la entrada y salida libre de esa vía marítima.

El mandatario republicano lamentó que a pesar de que la reunión se alargó durante casi 20 horas.

"Irán no está dispuesto a renunciar a sus ambiciones nucleares".

Aunque aseguró que hubo avances suficientes como para no continuar "las operaciones militares" contra Irán, denunció que las autoridades iraníes "fueron muy inflexibles en cuanto al tema más importante", en referencia al asunto nuclear.

Las tres cuestiones han sido la reapertura del estrecho de Ormuz, sobre el que Irán quiere mantener el dominio; la liberación de los fondos iraníes congelados y, por otra parte, el programa nuclear de Teherán.

EUA e Irán cierran negociación sin acuerdo tras diálogo

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, informó que las negociaciones con Irán en Islamabad concluyeron sin alcanzar un acuerdo, pese a extensas jornadas de diálogo entre ambas delegaciones.

El funcionario estadounidense señaló que, aunque se lograron intercambios relevantes, no fue posible concretar un consenso, por lo que Washington decidió presentar una nueva propuesta para intentar destrabar el proceso.

Aquí te presentamos la nota completa: EUA e Irán cierran negociación sin acuerdo tras diálogo

Comentarios