Buques de EUA cruzan el Estrecho de Ormuz en plena tensión

Varios buques de la Armada de Estados Unidos cruzaron este sábado el Estrecho de Ormuz, en una operación que marca el primer movimiento de este tipo desde el inicio del conflicto en la región.

De acuerdo con reportes, las embarcaciones realizaron un recorrido desde el golfo Pérsico hacia el mar Arábigo, atravesando el estrecho en ambos sentidos como parte de una misión enfocada en la libertad de navegación en aguas internacionales.

Operación sin coordinación con Irán

Fuentes estadounidenses señalaron que la maniobra no fue coordinada con autoridades iraníes, lo que eleva la tensión en una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

El cruce habría sido realizado por destructores equipados con misiles guiados, en un contexto marcado por la presencia de posibles minas marinas en la zona.

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Por su parte, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió sobre el riesgo de colisiones y emitió recomendaciones para el tránsito seguro de embarcaciones, incluyendo rutas alternativas dentro del estrecho.

Las autoridades iraníes señalaron que estas medidas buscan reducir riesgos ante la posible presencia de minas antibuque en el área, en medio de la actual situación de guerra.

Negociaciones y tregua frágil

El movimiento ocurre mientras delegaciones de Estados Unidos e Irán sostienen conversaciones en Islamabad, en un intento por alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto.

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Previamente, el presidente estadounidense Donald Trump anunció un alto el fuego temporal de dos semanas y aseguró que Irán había aceptado la reapertura del estrecho, aunque reportes posteriores indicaron interrupciones en el tránsito marítimo.

El Estrecho de Ormuz es una vía estratégica por la que circula aproximadamente el 20 % del petróleo y gas comercializado a nivel mundial, por lo que cualquier alteración en su operación impacta directamente en los mercados energéticos globales.

El bloqueo parcial atribuido a Irán tras ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel ha generado volatilidad en los precios de los combustibles y preocupación internacional.

Mientras fuentes estadounidenses confirmaron el cruce de sus buques, medios iraníes han negado que la maniobra se haya concretado, e incluso señalaron que una embarcación habría retrocedido tras advertencias militares.

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