Cerrar X
rayados_tigres_femenil_varonil_7c3b5334f9
Deportes

¡Casa llena! Monterrey vivirá un fin de semana lleno de fútbol

Tigres, Rayados, Tigres Femenil y Rayadas jugarán como locales en la misma jornada en el Estadio Universitario y el BBVA. Algo nunca antes visto en la historia

  • 14
  • Agosto
    2025

Por primera vez en la historia, la ciudad de Monterrey se prepara para un auténtico maratón futbolero.

Tigres, Rayados, Tigres Femenil y Rayadas jugarán como locales en la misma jornada, ofreciendo a la afición regia tres días consecutivos de actividad en el Estadio Universitario y el BBVA.

Así se jugarán los partidos

  • Tigres Femenil vs Pachuca – Viernes 15 de agosto, 20:00 horas (Estadio Universitario)
  • Tigres vs América – Sábado 16 de agosto, 19:00 horas (Estadio Universitario)
  • Rayadas vs Santos Laguna – Sábado 16 de agosto, 21:00 horas (Estadio BBVA)
  • Rayados vs Mazatlán – Domingo 17 de agosto, 18:00 horas (Estadio BBVA)

Tigres y Rayados en gran momento

Cabe señalar que en la Liga MX varonil, el conjunto felino llega motivado tras golear 7-0 al Puebla, con nueve puntos y el segundo lugar de la tabla.

Rayados, por su parte, venció 3-1 al León y suma también nueve puntos, colocándose en la cuarta posición.

En el duelo correspondiente de la jornada 5, los pupilos de Guido Pizarro se medirán contra el América y la esucadra de la Pandilla frente a Mazatlán.

Contrastes en la Liga MX Femenil

En el torneo femenil, las Amazonas vienen de superar 2-0 a Xolas, ocupando el segundo puesto con 16 unidades, mientras que Rayadas sufrió una dura derrota 4-0 frente a Cruz Azul y se mantiene en el quinto lugar con 12 puntos.

La coincidencia de calendarios promete estadios llenos y un ambiente vibrante durante todo el fin de semana.

 

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_7882_8495d4ba0b
Visita 'Patrulla' Barbadillo a Ángel Correa, heredero del 7
al_nasrr_coman_9194154473
Ficha Al Nassr a Kingsley Coman; jugará con Cristiano Ronaldo
Emma_Navarro_5d91612cf5
Emma Navarro, tenista 11 del mundo, se suma al Abierto GNP
publicidad

Últimas Noticias

whatsapp_image_2025_08_15_at_15_51_46_997263f7a6
Anuncia Guadalupe cierre de avenida Exposición dos meses por obra
AP_25227760243355_0913318e2f
El Salvador amplía plazos de detención de arrestados en excepción
Whats_App_Image_2025_08_15_at_4_33_42_PM_2_798b993df2
'Ramos Arizpe seguirá siendo facilitador de la inversión'
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Trínitas: crónica de un megafraude de $2,500 millones de pesos
policia_clinica_obispado1_fff29eff58
Revelan causa de muerte de mujer tras cirugía estética
militares_eua_e52f04ddfc
Reportan que EUA envió tropas al Caribe para combatir a cárteles
publicidad
×