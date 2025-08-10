Celebra UANL Rodada y Carrera por la Paz y contra las Adicciones

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) se unió a la iniciativa nacional de Rodada y Carrera por la Paz y contra las Adicciones, promovida por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), en conjunto con el Instituto Mexicano de la Juventud (Injuve).

Esta fiesta deportiva se celebró desde las 07:30 horas de este domingo en el circuito interior campus mederos de la UANL, comenzando en el estacionamiento del Teatro Universitario.

Este evento contó con la participación de más de 3,000 personas de la comunidad estudiantil, profesores, padres de familia y autoridades universitarias repartidas en delegaciones de las 29 preparatorias, 26 facultades y ocho unidades académicas.

Posterior a la fase de calentamiento, el secretario general, Mario Garza, y el secretario académico, Jaime Castillo, en representación del rector de la UANL, Santos Guzmán López, dio un mensaje en el que reiteró la postura de la universidad en el combate a las adicciones.

“Para mandar un mensaje fuerte, no solamente a Nuevo León sino a todo el país, de que la Universidad Autónoma de Nuevo León, bajo el liderazgo de nuestro Rector (Santos Guzmán López), compartimos y reivindicamos esta vocación por mantener, difundir y propiciar la paz y estar en contra de las adicciones”.

La carrera arrancó a las 08:00 horas con el contingente de ciclistas por la avenida Gregorio Farías Longoria, seguido por los grupos de corredores, trotadores y caminadores; recorriendo poco más de tres kilómetros.

El primer corredor en terminar la prueba fue Alfredo Guzmán, de la Escuela y Preparatoria Técnica Médica.

Al finalizar el recorrido, los miles de universitarios, sus familias y amigos, pasaron al área de hidratación y box lunch para recibir sus bebidas y alimentos de recuperación, así como para convivir y tomarse la foto del recuerdo.





