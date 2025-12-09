Ángela Aguilar no descarta debutar como actriz

La cantante mexicana Ángela Aguilar sigue acaparando la atención mediática, ahora no solo por su futura boda con Christian Nodal, prevista posiblemente para el próximo año, sino también por sus aspiraciones artísticas más allá de la música.

Y es que la intérprete, conocida por éxitos como “En realidad”, “Qué agonía” y “Dime cómo quieres”, confesó en entrevista con Los Ángeles Times en Español que le gustaría explorar la actuación, un área que ha tocado indirectamente a través de la interpretación de sus canciones y la producción de sus videos.

“Me encantaría. No sé cómo hacen los actores para meterse en papeles tan intensos. Siento que interpretar una canción es un poco actuar, porque debes sentir lo que estás cantando”, expresó la intérprete de 22 años. Añadió con humor: “Dramática soy, entonces quizás, quizás por ahí se puede hacer algo”.

Un posible legado familiar detrás de sus aspiraciones

Hasta ahora, no hay proyectos confirmados en los que la nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar vaya a participar, aunque sus declaraciones han despertado la curiosidad sobre si seguirá los pasos de sus legendarios abuelos.

Antonio Aguilar y Flor Silvestre combinaron exitosamente la música y el cine, participando en películas como "Primero soy mexicano", "El bolero de Raquel", "Emiliano Zapata" y "Valente Quintero". La joven Ángela Aguilar podría inspirarse en este legado familiar para incursionar en la actuación sin abandonar su carrera musical.

