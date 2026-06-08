Charmig conquista etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes tras fuga

El ciclista danés Anthon Charmig, del equipo Uno-X Mobility, firmó una brillante victoria en la segunda etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes al imponerse en solitario tras protagonizar una extensa escapada que se mantuvo al frente de la carrera durante más de 200 kilómetros.

La jornada, disputada sobre un exigente recorrido de 234 kilómetros entre Saint-Martin-le-Vinoux y Le Puy-en-Velay, estuvo marcada por la valentía de un grupo de corredores que logró consolidar una fuga desde los primeros compases de la competencia y resistir la persecución del pelotón hasta la línea de meta.

Una escapada numerosa marcó la etapa

La aventura del día quedó conformada por diez corredores: Anthon Charmig (Uno-X Mobility), Baptiste Veistroffer (Lotto), Álex Díaz (Caja Rural-Seguros RGA), Nadav Raisberg (Israel-Premier Tech Academy), Benjamin Thomas (Cofidis), Henri-François Renard-Haquin (Picnic PostNL), Raúl García Pierna (Movistar Team), Vlad Van Mechelen (Bahrain Victorious), Jordan Jegat (TotalEnergies) y Clément Braz (Groupama-FDJ).

¡Victoria de Anthon Charmig! El corredor danés del (Uno - X) gana en solitario la segunda etapa del Tour Auvergne-Rhone-Alpes. Raúl García Pierna del (Movistar) acaba cuarto🤩💪👏 📹Eurosport pic.twitter.com/KVB32phQ51 — ⚡MazaCiclismo⚡ (@RuedaPedal) June 8, 2026

El grupo trabajó de manera coordinada durante gran parte del recorrido, aumentando progresivamente su ventaja sobre el pelotón principal y manteniendo vivas sus aspiraciones de disputar la victoria entre ellos.

Con el paso de los kilómetros, el desgaste comenzó a hacer efecto y la selección natural de la carrera empezó a reducir el número de aspirantes al triunfo.

La ofensiva definitiva comenzó a falta de aproximadamente 50 kilómetros para la meta, cuando el francés Clément Braz aceleró el ritmo al frente de la escapada, provocando una primera selección entre los fugados.

La maniobra dejó rezagados a corredores como Álex Díaz, Nadav Raisberg y Baptiste Veistroffer, mientras que el resto de los integrantes más fuertes logró mantenerse en la lucha por la etapa.

La carrera se definió en la última dificultad montañosa del recorrido, la côte de Saint-Vidal, donde únicamente Charmig, el español Raúl García Pierna y Clément Braz lograron mantenerse al frente.

Charmig remató en solitario

Fue en los metros finales de ascenso cuando Anthon Charmig lanzó el ataque que terminaría siendo definitivo. El danés aprovechó sus mejores piernas en la subida para abrir una diferencia importante respecto a sus compañeros de fuga.

Tras coronar la côte de Saint-Vidal con ventaja, el corredor de Uno-X Mobility administró el esfuerzo en el descenso y los kilómetros finales rumbo a Le Puy-en-Velay, ampliando progresivamente la distancia sobre sus perseguidores.

Finalmente, Charmig cruzó la línea de meta en solitario con más de medio minuto de ventaja, sellando así una de las victorias más destacadas de su temporada y confirmando el éxito de una escapada que desafió durante toda la jornada al grupo principal.

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