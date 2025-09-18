Checo Pérez subirá al simulador de Cadillac F1 la próxima semana

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez confirmó este jueves su esperado regreso a la Fórmula 1 en 2026, ahora como parte de la nueva escudería Cadillac, lo que ha generado gran expectación en el mundo del automovilismo.

Durante una conferencia de prensa en el Dodger Stadium, donde también lanzó la primera bola de la temporada de béisbol, el tapatío compartió detalles de su preparación para esta nueva etapa en su carrera.

Pérez adelantó que la próxima semana trabajará en la fábrica de Cadillac en Charlotte y en Inglaterra, además de comenzar sesiones en el simulador para familiarizarse con el monoplaza.

“La siguiente semana voy a estar en la fábrica y en el simulador. Está en planes que pruebe un coche Fórmula 1 para trabajar y estar lo más preparados para el inicio de año”, comentó.

Aunque el debut aún está a más de un año, el mexicano destacó que el reto exige tanto preparación técnica como física: “Es importante manejar algo este año por las sensaciones, especialmente en el cuello, darle a mi cuerpo un recordatorio de lo que se viene”.

Checo subrayó que el éxito dependerá de consolidar un equipo sólido y organizado: “Mientras podamos formar un equipo fuerte, con roles bien identificados desde la primera carrera, el potencial es inmenso”.

Con la confianza puesta en la capacidad tecnológica de Cadillac, que cuenta con túnel de viento y personal especializado, Pérez aseguró que la escudería buscará sorprender desde las primeras carreras.

“No hay por qué pensar en un resultado negativo, estoy seguro de que vamos a estar en los puntos tempranamente”, afirmó.

El piloto confirmó que se subirá al monoplaza dentro de 131 días en Barcelona, durante un test privado.

Su regreso marcará un hecho histórico para el automovilismo, ya que será la primera vez que una marca estadounidense debute con su propia escudería en la Fórmula 1.