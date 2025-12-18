Podcast
Internacional

Muere expiloto de Nascar en accidente aéreo junto a su familia

Medios de comunicación informaron que el jet privado era propiedad del exautomovilista, el cual presuntamente presentó una falla en el motor

Al menos siete personas perdieron la vida cuando un jet privado Cessna C550 se estrelló este jueves, momentos después de despegar en una pista de Carolina del Norte.

A través de redes sociales se difundió el video en el que se observa cómo el avión era consumido por las llamas del incendio.

De acuerdo con medios locales, la aeronave despegó del Aeropuerto Regional de Statesville, pero aparentemente regresó por una falla del motor.

El siniestro ocurrió cuando el piloto de la unidad intentó aterrizar de nueva cuenta. Dicho accidente fue captado a través de diversas cámaras que mostraron como desde el intento de aterrizaje, el avión era consumido por las llamas hasta detener su marcha.

En tanto la Administración Federal de Aviación junto con Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, serán las autoridades encargadas de llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Identifican a expiloto de Nascar entre los fallecidos

De acuerdo con diversos medios, se afirmó que una de las personas fallecidas era el expiloto de Nascar, Greg Biffle, quien se encontraba en compañía de su esposa y dos hijos cuando ocurrió el accidente.

Las víctimas restantes corresponden a Dennis Dutton y su hijo Jack, y Craig Wadsworth.

Greg Biffle, de 55 años, fue un piloto estadounidense de automovilismo quien logró conquistar 19 carreras en 515 participaciones y 92 "top 5". Se convirtió en campeón de Xfinity Series como de Craftsman Truck Series.

Además, fue incluido en la lista de los 75 mejores pilotos de la NASCAR durante la temporada del 75 aniversario de este deporte en 2023.

 


