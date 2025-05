Chelsea se corona campeón de la UEFA Conference League

Chelsea activó su pegada pasada la hora de partido y acabó vapuleando el miércoles 4-1 al Real Betis en la final de la Conference League para convertirse en el primer equipo que conquista los cuatro trofeos de las competiciones de clubes de la UEFA.

Todos los goles de Chelsea fueron en segunda mitad. El argentino Enzo Fernández y Nicolas Jackson capitalizando centros de Cole Palmer en un lapso de cinco minutos. Jadon Sancho y e.l ecuatoriano Moisés Caicedo anotaron en el tramo final para completar la gran remontada del equipo inglés en Breslavia, Polonia.

En su primera final europea, el Betis se adelantó con un gol de Abdessamad Ezzalzouli a los nueve minutos, asistido por Isco Alarcón, pero el club dirigido por el técnico chileno Manuel Pellegrini se derrumbó en el complemento.

Chelsea write their name into the record books 🏆✍️#UECLfinal pic.twitter.com/nCAUe1ZLY9