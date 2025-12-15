Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T114549_763_73378b8277
Nuevo León

Pirotecnia afecta la salud de las mascotas: Medio Ambiente

La temporada decembrina se caracteriza por el incremento en los reportes de mascotas extraviadas, relacionados con los ruidos provocados por fuegos artificiales

  • 15
  • Diciembre
    2025

La pirotecnia no solo genera contaminación y riesgos para las personas, también provoca graves afectaciones en las mascotas, principalmente en los perros, por lo que la Secretaría de Medio Ambiente del estado emitió una serie de recomendaciones y exhortó a la ciudadanía a denunciar su venta y uso.

De acuerdo con la dependencia, el uso de pirotecnia puede causar en las mascotas estrés, ansiedad y taquicardia, lo que a su vez provoca huidas, extravíos y accidentes dentro del hogar.

calles-repletas-de-basura-por-pirotecnia-de-fin-de-ano

En esta temporada decembrina, señaló el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, se registra un incremento en los reportes de mascotas extraviadas, relacionados directamente con los ruidos provocados por los fuegos artificiales.

“Por eso tenemos un aumento en reportes de extravíos de mascotas en esta temporada”, dijo.

Ante esta situación, se recomienda:

  • Crear un espacio seguro dentro del hogar para las mascotas
  • Mantener puertas y ventanas cerradas durante eventos ruidosos
  • Utilizar música relajante o ruido blanco, así como snacks o juguetes que ayuden a reducir la ansiedad.

También se enfatizó la importancia de no automedicar a los animales.

foto-pirotecnia.jpg

Asimismo, en caso de extravío, se recomienda que las mascotas cuenten con identificación como una placa con el número de contacto del propietario, lo que facilita su pronta localización.

Las denuncias por venta y uso de pirotecnia pueden realizarse de manera anónima a la Línea 070. En ese mismo número también se reciben reportes por maltrato animal, además de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente o al correo electrónico proteccion.animal@nuevoleon.gob.mx

pirotecnia.jpg

Por otro lado, ante las bajas temperaturas, la Secretaría de Medio Ambiente emitió recomendaciones adicionales, entre ellas:

  • Mantener al corriente el esquema de vacunación disminuir el tiempo de paseos al aire libre
  • Vigilar la presencia de síntomas respiratorios.
  • Proporcionar un espacio cálido y seco para dormir.

En caso de que las mascotas duerman en el exterior, el refugio debe estar elevado del suelo, bien aislado y protegido del viento y la lluvia.

Finalmente, la dependencia hizo un llamado a la población a no comprar mascotas durante estas fechas y optar por la adopción pues en esta temporada también se incrementa el número de animales abandonados.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_16_at_9_25_48_PM_cad739c34d
Impulsan con iluminación navideña reactivación del Centrito Valle
Whats_App_Image_2025_12_16_at_8_41_41_PM_2_4f446d47db
Alcaldes de Coahuila refuerzan prohibición de venta de pirotecnia
Whats_App_Image_2025_12_16_at_7_32_41_PM_233828fbf7
Incrementan incendios al sur del estado en temporada decembrina
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_16_at_9_56_27_PM_46960dd980
Recorre el gobernador Monterrey con el Gran Desfile Navideño 2025
deportes_ryan_quigley_f794542b00
Sobreviviente del ataque en Nueva Orleans recibe anillo del SB
Whats_App_Image_2025_12_16_at_9_25_48_PM_cad739c34d
Impulsan con iluminación navideña reactivación del Centrito Valle
publicidad

Más Vistas

desaparece_menor_Cumbres_cd113aa878
Localizan a Regina Estefanía, menor desaparecida en García
EH_UNA_FOTO_92_44ca0669ed
Volcadura de camión deja ocho muertos y 58 lesionados en Apodaca
Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
publicidad
×