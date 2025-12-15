Cae 'El Jaguar', presunto líder de grupo criminal en Sinaloa

Autoridades federales capturaron a un grupo de presuntos criminales, incluido Saúl "N", alias "El Jaguar", en las inmediaciones del estado de Sinaloa.

Este hombre fue identificado como presunto líder de una célula delictiva, la cual opera en el municipio de Culiacán.

A través de un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública, se informó que los presuntos delincuentes se dedicaban a diversos delitos de alto impacto, tales como tráfico de droga, extorsiones y homicidio.

En la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, @OHarfuch, titular de la @SSPCMexico, destacó avances relevantes de la Estrategia Nacional de Seguridad:



🔸Desarticulación de una célula criminal en la región de La Laguna, con la detención de Edgar “N”, alias “El Limones”,… pic.twitter.com/UCuCGrm3O5 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) December 14, 2025

Además, se dio a conocer que durante su captura, se reportó el aseguramiento de vehículos con reporte de robo, tres artefactos explosivos, equipo balístico, armas de fuego y municiones.





Comentarios