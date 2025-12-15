Podcast
Nacional

Cae 'El Jaguar', presunto líder de grupo criminal en Sinaloa

A través de un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública se informó que dicha célula delictiva se encargaba de perpetrar crimenes de alto impacto

  • 15
  • Diciembre
    2025

Autoridades federales capturaron a un grupo de presuntos criminales, incluido Saúl "N", alias "El Jaguar", en las inmediaciones del estado de Sinaloa.

Este hombre fue identificado como presunto líder de una célula delictiva, la cual opera en el municipio de Culiacán.

A través de un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública, se informó que los presuntos delincuentes se dedicaban a diversos delitos de alto impacto, tales como tráfico de droga, extorsiones y homicidio.

Además, se dio a conocer que durante su captura, se reportó el aseguramiento de vehículos con reporte de robo,  tres artefactos explosivos, equipo balístico, armas de fuego y municiones.

