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Nacional

Consolida Sheinbaum el respaldo ciudadano con un 72%

Una encuesta nacional, realizada del 2 al 4 de mayo de 2026, muestra que la presidenta mantiene una percepción mayoritariamente favorable entre la ciudadanía

  • 11
  • Mayo
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum registra una calificación promedio de 7.4 en su desempeño, de acuerdo con una encuesta nacional levantada del 2 al 4 de mayo de 2026, que muestra una percepción mayoritariamente favorable sobre su gestión, aunque con áreas de desgaste en seguridad y combate a la corrupción.

En la evaluación numérica, el 38% de los encuestados otorgó calificaciones de 8 y 9, mientras que el 25% le dio 10. En contraste, un 5% la calificó con cero y un 15% con puntuaciones entre 1 y 5.

En cuanto a opinión general, el 72% considera que su desempeño es “bueno o muy bueno”, frente a un 9% que lo califica como “malo o muy malo”. 

La percepción positiva ha mostrado variación al alza respecto al levantamiento previo de enero.

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El 54% de los encuestados afirma que el país está mejor desde su llegada a la Presidencia, mientras que el 32% considera que sigue igual de bien. En sentido contrario, solo el 10% percibe deterioro.

Al preguntar qué le dirían a la mandataria sobre su gobierno, el 37% respondió que “muy bien, siga como hasta ahora”, mientras que el 29% dijo que “más o menos bien”. Un 18% la reprueba y pide cambios de rumbo.

Entre las principales virtudes espontáneas destacan la honestidad (16%), la ayuda a la gente (8%) y el contacto con la ciudadanía (6%). Sin embargo, un 19% no supo responder y un 8% afirmó no identificar ninguna virtud.

El 69% está de acuerdo en que Sheinbaum continúe su mandato, mientras que el 27% apoya la revocación por pérdida de confianza.

Los mejores resultados se observan en derechos de las mujeres (75% de mejora), atención a niños y jóvenes (72%) y programas sociales (71%). En contraste, los peores rubros son combate a la corrupción (37% de mejora y 46% de deterioro), seguridad (42% mejora vs. 39% empeora) y economía (48% mejora vs. 39% empeora).

El 49% considera que la estrategia de seguridad da resultados, aunque el 41% opina lo contrario. En política exterior, el 37% percibe una relación de cooperación con Estados Unidos, mientras que el 32% la define como de confrontación.

El 55% cree que el gobierno federal “sí da resultados”, frente a un 33% que opina lo contrario.


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