Chocan Xolos y Tigres en horario inusual en Liguilla

El primer choque entre Xolos y Tigres se jugará a las 23:00 horas del centro y existe polémica por la participación del juvenil Gilberto Mora

  • 26
  • Noviembre
    2025

Los Cuartos de Final entre Xolos y Tigres abrirán este miércoles 26 de noviembre en un horario inédito para Liguilla.

El encuentro de ida se jugará en punto de las 23:00 horas del centro (21:00 horas en Tijuana), mientras que el partido de vuelta se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre a las 19:00 horas del centro en el Estadio Universitario.

Será una llave marcada por contrastes, ya que Tigres llega como uno de los equipos más sólidos del torneo, mientras Xolos arriba desde el Play-In buscando sorprender.

No es la primera vez que juegan después de las 23:00 horas en Tijuana

Aunque esta ida a las 23:00 horas del centro marca un precedente en Liguilla, no es la primera vez que Xolos y Tigres se enfrentan tan tarde.

En la Jornada 11 del Apertura 2017, jugaron a las 23:15 horas en el Estadio Caliente. Aquella noche, Tigres ganó 1-0 con gol de Eduardo Vargas, en un duelo que también inició un día y terminó al siguiente.

En Fase Final, su último duelo en la frontera ocurrió en la Vuelta de Semifinales del Clausura 2017, con victoria felina 2-0.

Caso Gilberto Mora: sí puede jugar, pero con pago extraordinario

La duda gira en torno a la participación del joven mexicano Gilberto Mora, de 17 años, debido a lo que marca la Ley Federal del Trabajo (LFT) para menores de edad.

Como el duelo comenzará a las 21:00 horas de Tijuana (23:00 del centro de México), el segundo tiempo transcurrirá después de las 22:00 horas locales, horario en el que la LFT prohíbe laborar a menores, sin embargo el Artículo 178 establece que, si esto ocurre, solo deben pagarse las horas extraordinarias al 200% del salario, lo que permitiría su alineación sin violar la ley.

Por ello, Mora sí podría jugar, aunque Xolos tendría que cubrir este pago adicional por la hora extra que abarcaría el complemento.

Tigres llega con dominio y racha impecable

Los felinos atraviesan un momento sólido, 13 partidos sin perder en Liga MX. Su última derrota fue ante América en agosto, y desde entonces han desplegado un futbol estable y contundente.

Además, Tigres ha sometido a Xolos en sus últimos enfrentamientos:

  • Tigres 2-0 Tijuana (octubre 2025)
  • Tigres 4-0 Tijuana (enero 2025)
  • Tijuana 0-3 Tigres (noviembre 2024)
  • Tigres 4-1 Tijuana (abril 2024)

El último triunfo de Xolos fue el 2-0 de noviembre de 2023.

El norte domina la Fiesta Grande

La Fiesta Grande está cargada hacia el norte; Tigres, Rayados, Juárez y Xolos están entre los ocho mejores.

Rayados se medirá ante el América este miércoles en punto de las 21:05 horas en el Gigante de Acero en el juego de ida, y la vuelta se disputará el sábado 29 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Por su parte, el conjunto de Bravos enfrentará al líder del Apertura 2025, y campeón, Toluca, este miércoles a las 19:00 horas en el Olímpico Benito Juárez, mientras que el partido de vuelta se llevará a cabo el 29 de noviembre a las 19:05 horas en el Estadio Nemesio Diez.

Solo Santos Laguna quedó fuera de la Fase Final, rompiendo la posibilidad de un pleno norteño.

 

 


