Nuevo León

Miguel Flores llama a una Navidad sin pirotecnia en Nuevo León

Miguel Flores exhortó a la ciudadanía a evitar la pirotecnia en Navidad para prevenir accidentes, proteger a personas vulnerables y cuidar a los animales

  • 21
  • Diciembre
    2025

Con el objetivo de prevenir accidentes y promover una convivencia segura, Miguel Flores hizo un llamado a la población de Nuevo León para celebrar las fiestas decembrinas sin el uso de pirotecnia.

El legislador señaló que el uso de cohetes y fuegos artificiales incrementa el riesgo de quemaduras, incendios y lesiones, especialmente en niñas, niños y adultos mayores, por lo que pidió optar por celebraciones responsables.

Protección a personas vulnerables

Flores destacó que la pirotecnia afecta de manera directa a personas con discapacidad, adultos mayores y quienes padecen trastornos del espectro autista, debido al ruido excesivo que generan los explosivos.

Asimismo, subrayó que los animales domésticos y de fauna urbana sufren estrés, desorientación y, en algunos casos, daños físicos a causa del estruendo, por lo que reiteró la importancia de actuar con empatía.

Llamado a la conciencia ciudadana

Finalmente, Miguel Flores invitó a las familias neolonesas a disfrutar de una Navidad en paz, privilegiando la seguridad, el respeto y la armonía, y a celebrar estas fechas con alternativas que no pongan en riesgo a la comunidad.


