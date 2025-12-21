Miguel Flores llama a una Navidad sin pirotecnia en Nuevo León
Miguel Flores exhortó a la ciudadanía a evitar la pirotecnia en Navidad para prevenir accidentes, proteger a personas vulnerables y cuidar a los animales
Con el objetivo de prevenir accidentes y promover una convivencia segura, Miguel Flores hizo un llamado a la población de Nuevo León para celebrar las fiestas decembrinas sin el uso de pirotecnia.
El legislador señaló que el uso de cohetes y fuegos artificiales incrementa el riesgo de quemaduras, incendios y lesiones, especialmente en niñas, niños y adultos mayores, por lo que pidió optar por celebraciones responsables.
Protección a personas vulnerables
Flores destacó que la pirotecnia afecta de manera directa a personas con discapacidad, adultos mayores y quienes padecen trastornos del espectro autista, debido al ruido excesivo que generan los explosivos.
Asimismo, subrayó que los animales domésticos y de fauna urbana sufren estrés, desorientación y, en algunos casos, daños físicos a causa del estruendo, por lo que reiteró la importancia de actuar con empatía.
Llamado a la conciencia ciudadana
Finalmente, Miguel Flores invitó a las familias neolonesas a disfrutar de una Navidad en paz, privilegiando la seguridad, el respeto y la armonía, y a celebrar estas fechas con alternativas que no pongan en riesgo a la comunidad.
